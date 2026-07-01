Brooklyn Peltz-Beckham kassiert Spott für Hochzeits-Post

Hochzeitsglamour mit bitterem Beigeschmack? In New York feierten Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) kürzlich als Teil der Hochzeitsgesellschaft von Nicolas Bruder Will Peltz und Model Kenya Kinski-Jones. Auf dem weitläufigen Anwesen der Familie Peltz in Mount Kisco gaben sich Will und Kenya im Garten das Jawort – genau an dem Ort, an dem er ihr einst den Heiratsantrag gemacht hatte. Doch ausgerechnet Brooklyns Post zu den romantischen Feierlichkeiten sorgt nun für reichlich Gegenwind im Netz.

Auf Instagram teilte Brooklyn mehrere Schnappschüsse von der Feier – allerdings sind darauf fast ausschließlich er selbst und Nicola zu sehen. Dazu schrieb er: "Herzlichen Glückwunsch, Kenya und Will. Wir lieben euch so sehr, ihr seid die Besten und ich könnte nicht glücklicher für euch beide sein." Vielen Followern fiel jedoch sofort auf, dass das Brautpaar in der Bilderreihe kaum auftaucht. Spöttische Kommentare ließen deshalb nicht lange auf sich warten. "Sind Kenya und Will mit uns im Raum?", fragte ein Nutzer laut Mirror. Ein anderer witzelte: "Herzlichen Glückwunsch an Kenya und Will – hier sind 4.000 Fotos von mir."

Auch Nicola veröffentlichte nach der Feier eigene Eindrücke von der Hochzeit ihres Bruders. Sie bedankte sich bei Will dafür, dass er ihr "endlich und offiziell" ihre "Traumschwester" geschenkt habe. Doch auch dieser Beitrag sorgte für Kritik: Viele Nutzer interpretierten die Worte als deutlichen Seitenhieb gegen Brooklyns Familie, da Nicola zuvor bereits seine jüngere Schwester Harper Seven Beckham (14) als ihre "Traumschwester" bezeichnet hatte. Ob sich das angespannte Verhältnis zwischen den Beckhams und den Peltz-Beckhams jemals wieder entspannen wird, bleibt daher weiterhin offen.

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Getty Images Brooklyn Beckham beim Panel "From Passion to Product" im Rahmen des Tribeca Festival 2026 in New York

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juni 2026

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Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party am 15. März 2026 in West Hollywood