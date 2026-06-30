Leistet sich Nicola hier einen Seitenhieb gegen Harper?

Nicola Peltz (31) sorgt mit einem neuen Instagram-Post jetzt für reichlich Spekulationen. Anlass war die Hochzeit ihres Bruders Will Peltz mit Kenya Kinski-Jones, der Tochter des verstorbenen Musikproduzenten Quincy Jones (†91). Zu den Bildern von der Feier schrieb Nicola emotionale Worte und bedankte sich bei ihrem Bruder dafür, dass er ihr "endlich und offiziell" ihre "Traumschwester" geschenkt habe. Genau diese Formulierung ließ im Netz jedoch viele Fans aufhorchen, denn dieselben Worte hatte Nicola früher bereits für jemand anderen verwendet: Harper Beckham (14).

Bevor das Verhältnis zwischen Nicola und der Familie Beckham zerbrach, bezeichnete die Schauspielerin die kleine Schwester ihres Mannes Brooklyn Peltz-Beckham (27) immer wieder liebevoll als ihre "Traumschwester". In einem früheren Interview schwärmte sie laut Mirror sogar: "Wenn ich mir die perfekte kleine Traumschwester aussuchen könnte, wäre sie es. Ich bin so gesegnet, sie als kleine Schwester in meinem Leben zu haben." Die beiden galten lange als besonders eng verbunden. Inzwischen hat sich der Familienkonflikt jedoch deutlich zugespitzt: Brooklyn soll derzeit keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern und Geschwistern haben.

Dabei soll Harper erst vor Kurzem versucht haben, den Kontakt zu ihrem Bruder und Nicola wiederherzustellen. Laut Page Six fuhr sie nach der Verleihung eines Sterns an ihren Vater David Beckham (51) auf dem Hollywood Walk of Fame allein zu Brooklyns Anwesen in Los Angeles. Zu einem Wiedersehen kam es jedoch nicht: Weder Brooklyn noch Nicola sollen zu diesem Zeitpunkt zu Hause gewesen sein, sodass Harper wieder abreiste. Eine Versöhnung scheint damit vorerst weiter in der Ferne zu liegen. Ob Nicolas aktuelle Worte nun tatsächlich als Seitenhieb gegen Harper gemeint waren oder lediglich ihre Freude über ihre neue Schwägerin ausdrücken sollten, bleibt offen.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz und Harper Seven Beckham, 2023

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Instagram / Brooklyn Peltz-Beckham Brookly Peltz-Beckham, Harper Seven Beckham und Nicola Peltz-Beckham

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SIPA PRESS Harper Seven Beckham und David Beckham im März 2023