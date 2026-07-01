Wale und Gigi Birofio ein Paar? Die Fans reagieren gespalten

Nachdem Walentina Doronina (26) und Luigi Birofio (27) mit einem gemeinsamen Video auf Instagram, in dem sie einen Kuss andeuten, für Spekulationen gesorgt hatten, wird unter dem Beitrag weiter heftig diskutiert. Während die beiden bislang nicht verraten haben, was hinter dem Clip steckt, rätseln ihre Follower weiter. Vor allem eine Frage beschäftigt viele: Sind Wale und Gigi tatsächlich ein Paar – oder ist alles nur Show?

In den Kommentaren gehen die Meinungen weit auseinander. Einige Fans feiern die mögliche Romanze. Auch Realitystar Henna scheint sich die beiden gut zusammen vorstellen zu können. "Ganz ehrlich, ich seh's", kommentiert sie. Andere Nutzer zeigen sich dagegen eher verwirrt oder vermuten, dass die vermeintliche Annäherung lediglich Teil einer Inszenierung ist. Wieder andere erinnern daran, dass Wale Gigi in der Vergangenheit noch scharf kritisiert hatte und können die aktuelle Entwicklung deshalb kaum nachvollziehen.

Was wirklich hinter dem Reel steckt, ist bislang weiterhin unklar. Im Clip kündigte Wale lediglich geheimnisvoll an: "Ihr hattet alle recht… Bald erfahrt ihr mehr." Dazu setzte sie den Hashtag "Was sich neckt, das liebt sich". Ob die beiden tatsächlich zusammengefunden haben oder die Fans bewusst auf eine falsche Fährte locken, dürfte sich wohl erst in den kommenden Tagen oder im Rahmen von Germany Shore zeigen.

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Juni 2026

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Collage: ActionPress, Instagram / walentinadoroninaofficial Gigi Birofio und Walentina Doronina

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Juni 2026