Monica Barbaro schnappt sich "Ocean's Eleven"-Prequel-Rolle

Monica Barbaro (36) ist auf dem Weg nach ganz oben in Hollywood – und ihr nächstes Großprojekt ist bereits so gut wie bestätigt. Wie Deadline berichtet, schließt sich die Schauspielerin dem Team des kommenden "Ocean's Eleven"-Prequels an. An ihrer Seite werden Bradley Cooper (51), Margot Robbie (36) und Wagner Moura (50) zu sehen sein – allesamt Oscar-nominierte Schauspieler. Der Film soll am 25. Juni 2027 in die amerikanischen Kinos kommen, die Dreharbeiten stehen kurz bevor. Wann der Film in den deutschen Kinos startet, bleibt abzuwarten.

Bradley steckt dabei deutlich mehr als nur seine schauspielerischen Fähigkeiten in das Projekt: Er führt Regie, produziert den Film gemeinsam mit Margot und verfasste auch das Drehbuch, das auf den Charakteren von George Clayton Johnson und Jack Golden Russell basiert. Über den genauen Inhalt der Handlung ist bislang noch nichts bekannt. Produziert wird das Ganze unter anderem über Margots Produktionsfirma LuckyChap.

Für Monica läuft es seit ihrer Rolle als "Phoenix" in Top Gun: Maverick aus dem Jahr 2022 richtig rund. Zuletzt sammelte sie große Lorbeeren für ihre Darstellung der Folksängerin Joan Baez (85) im Bob-Dylan-Biopic "A Complete Unknown" – die Leistung brachte ihr ihre erste Oscar-Nominierung ein. Kurz davor stand sie außerdem in London im West End auf der Bühne des National Theatre, in einer ausverkauften Produktion von "Les Liaisons Dangereuses". Demnächst ist sie in der Romantikkomödie "One Night Only" zu sehen, und im Laufe des Jahres folgt noch "Artificial" unter der Regie von Luca Guadagnino (54), in dem sie an der Seite von Andrew Garfield (42) spielt. Auch privat wurden die beiden bereits mehrfach gesichtet.

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Getty Images Monica Barbaro, Schauspielerin

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Getty Images Monica Barbaro, 2025

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Getty Images Monica Barbaro bei den Oscars 2025