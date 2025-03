Andrew Garfield und Monica Barbaro erneut zusammen gesichtet

Andrew Garfield (41) und Monica Barbaro (34) werfen neue Fragen zu ihrem Beziehungsstatus auf. Die beiden Schauspieler wurden vor wenigen Tagen gemeinsam vor einem Supermarkt in Malibu, Kalifornien, gesehen. Andrew, der eine rote Baseballmütze und Sonnenbrille trug, hielt dabei einen Iced Coffee in der Hand, während Monica mit einem Einkaufswagen aus dem Laden kam. Fotos, die von einem Instagram-Gossip-Account veröffentlicht wurden, heizen die Gerüchte um eine mögliche Romanze der beiden weiter an. Weder Andrew noch Monica haben sich bisher öffentlich dazu geäußert, ob sie tatsächlich ein Paar sind.

Bereits im Januar wurden die "We Live in Time"-Darsteller bei einer Party von W Magazine zusammen gesehen, was erste Spekulationen auslöste. Einige Wochen später waren sie gemeinsam im Publikum, als Jonathan Bailey (36) in London in "Richard III" auf der West End Bühne brillierte. Anfang des Jahres gab es Berichte, dass die beiden sich nähergekommen seien. Bestätigungen von den jeweiligen Managements blieben bislang jedoch aus, berichtete Us Weekly. Andrew, der erst 2024 eine Beziehung mit Kate Tomas, einer selbsternannten "professionellen Hexe", beendet hatte, ist dafür bekannt, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Andrew spricht in Interviews offen über die Herausforderungen des Datings im Rampenlicht. Nach gescheiterten Beziehungen mit prominenten Frauen wie Emma Stone (36), mit der er von 2011 bis 2015 liiert war, und anderen bekannten Gesichtern aus der Film- und Musikbranche, wünscht sich der Schauspieler Ruhe im Privatleben. Trotz der Trennungen betonte er, dass er viele seiner Ex-Partnerinnen nach wie vor schätze. Monica, die durch ihre Rolle in "Top Gun: Maverick" bekannt wurde, hält sich eher bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. Ob die jüngsten Sichtungen nur freundschaftliche Treffen oder doch mehr bedeuten, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

Getty Images Monica Barbaro bei den Oscars 2025

