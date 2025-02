Laut Insider: Andrew Garfield ist mit Monica Barbaro liiert

Andrew Garfield ist wohl wieder in festen Händen! Wie ein Insider gegenüber People verrät, soll der Ex-Spider-Man-Star mit Monica Barbaro zusammen sein. Schon seit einigen Monaten verbringen die beiden Schauspieler offenbar viel Zeit miteinander, wie die Quelle preisgibt: "Sie sind wirklich unauffällig und verbringen ihre Zeit leise miteinander." Erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden Andrew (41) und Monica (34) Anfang Januar, als sie auf einer Party in Los Angeles zusammen posierten. Kürzlich sah man sie zudem bei einer Aufführung des Theaterstücks "Richard II" in London, wo sie ebenfalls versuchten, möglichst im Hintergrund zu bleiben. Beide äußerten sich bisher nicht zu ihrer mutmaßlichen Beziehung

Dass Andrew über die Beziehung sprechen wird, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. Der Schauspieler hat in der Vergangenheit betont, dass er sein Privatleben strikt unter Verschluss halten möchte. "Ich habe niemals und werde niemals über mein persönliches Leben mit irgendjemandem sprechen oder es bestätigen oder leugnen", erklärte er in einem Interview mit Esquire im Oktober 2024. Die neue Liebe des "We Live in Time"-Stars und der "A Complete Unknown"-Darstellerin sorgt trotzdem für großes Aufsehen – vor allem, weil beide bisher noch nicht allzu oft miteinander in Verbindung gebracht wurden.

Andrew Garfield, der vor allem durch seine Rolle in "Spider-Man" berühmt wurde, war bis vergangenes Jahr mit Dr. Kate Thomas zusammen gewesen. Die zwei waren einige Monate gemeinsam durchs Leben gegangen und waren wenige Male von Paparazzi zusammen abgelichtet worden. Warum sie sich getrennt haben, ist nicht klar – die Therapeutin gab das Liebes-Aus nur ganz beiläufig bei Instagram bekannt. Vor Kate hatte Andrew einige Turteleien. Etwas länger war er mit Emma Stone liiert, die er am Set von "Spider-Man" kennengelernt hatte.

Getty Images Andrew Garfield bei den Oscars 2022

Getty Images Monica Barbaro, 2025

