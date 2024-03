Nach Aus mit Elsina: Hat Tom Cruise schon eine neue Flamme?

Tom Cruise (61) ist in Liebesdingen aktiv. Sein angebliches Techtelmechtel mit Elsina Khayrova scheint seit kurzem beendet zu sein. Doch der Schauspieler lässt sich nicht entmutigen und hat Gerüchten zufolge bereits eine neue Eroberung im Blick – seine Top Gun: Maverick-Co-Star Monica Barbaro. Offiziell sollen die beiden derzeit nicht miteinander ausgehen, aber der Actionheld scheint alle Register zu ziehen, um sie für sich zu gewinnen. "Tom findet sie atemberaubend schön", will ein Insider laut In Touch wissen und fügt hinzu: "Er würde gerne eine Beziehung mit ihr ausprobieren." Die Nachwuchsschauspielerin soll von den Avancen des Hollywoodstars geschmeichelt sein.

Bisher soll die Beziehung der beiden jedoch eher professioneller Natur sein. Der Mission: Impossible-Hauptdarsteller soll seine Kontakte in Hollywood genutzt haben, um ihrer Karriere einen Schub zu geben – und um ihr vielleicht näher zu kommen? "Tom hat schon früher jüngere Schauspieler, Männer und Frauen, als Mentor betreut. Für ihn ist das ein sehr lohnender Prozess", erklärt die Quelle. Für Monica hat er sogar eine große Rolle an Land gezogen: Sie wird die Sängerin Joan Baez (83) im kommenden Bob Dylan-Biopic "A Complete Unknown" spielen. "Die Leute um Tom herum glauben, dass sie gut zusammenpassen. Aber er will ihr auch wirklich helfen", meint der Insider.

Die Trennung zwischen Elsina und Tom vor wenigen Wochen kam überraschend. Eigentlich sollen die russische High-Society-Dame und der Ex von Katie Holmes (45) eine gute Zeit miteinander verbracht haben. Er lernte sogar bereits ihre Kinder kennen. "Die beiden sind sich nicht böse und für Tom ist ihre Beziehung einfach zu Ende", berichtete ein Insider The Sun zufolge über die einvernehmliche Trennung. Pikant ist: Die beiden sollen nach wie vor im selben Wohnblock wohnen.

Getty Images Monica Barbaro, Schauspielerin

Instagram / elsina_k Elsina Khayrova im Dezember 2023

