Andrew Garfield und Monica zeigen Liebesglück bei Wimbledon

Andrew Garfield (41) und Monica Barbaro (35) wurden am Sonntag gemeinsam beim berühmten Wimbledon-Tennisturnier in London gesichtet. Wie Fotos von Just Jared zeigen, betraten die beiden Schauspielstars händchenhaltend das Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs. Dabei glänzten sie in farblich abgestimmten weißen Ralph Lauren (85)-Outfits. Während Monica in einem eleganten, ärmellosen Sommerkleid beeindruckte, trug Andrew ein weißes Hemd mit passenden Hosen, ergänzt durch einen lässig über die Schultern gelegten Pullover.

Die beiden saßen in einem prominenten Zuschauerbereich, wo sie ein Tennismatch verfolgten. Der Spiderman-Star und die "Chicago P.D."-Bekanntheit konnten währenddessen die Finger nicht voneinander lassen. Wie weitere Fotos zeigen, teilten sie unter anderem einen liebevollen Kuss. Seit Anfang des Jahres sorgt die angebliche Romanze von Andrew und Monica für Gesprächsstoff in Hollywood. Die beiden Schauspieler, die es vorziehen, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, wurden bereits mehrfach gemeinsam gesichtet.

Neben ihren Besuchen bei verschiedenen gesellschaftlichen Anlässen reisten sie im Frühjahr zusammen nach Kyoto. Im Mai wurden Andrew und Monica zudem in New York City gesichtet und zeigten sich dort entspannt und glücklich. Offiziell bestätigt haben sie ihre Beziehung bislang nicht, doch ein Insider verriet, dass das Paar vor allem eine entspannte und unauffällige Zeit miteinander genieße. Zusätzlich zu ihrer Romanze scheinen berufliche Pläne das Duo weiter zu verbinden: Beide arbeiten Gerüchten zufolge an einem kommenden Filmprojekt mit Regisseur Luca Guadagnino (53).

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Andrew Garfield und Monica Barbaro, Schauspieler

Getty Images Andrew Garfield im April 2025

Getty Images Monica Barbaro, Schauspielerin