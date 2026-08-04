Dua Lipa und Callum Turner geben ihr Debüt als Ehepaar

Glamouröser Auftritt für das frisch vermählte Paar: Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) haben ihren ersten gemeinsamen roten Teppich als Ehepaar betreten. Anlass war die Premiere der Romantikkomödie "One Night Only". Die Sängerin erschien in einem eleganten schwarzen Neckholderkleid von Ferragamo und setzte damit ganz auf zeitlose Hollywood-Ästhetik. Ihr Mann wählte einen klassischen Look von Louis Vuitton. Es war ihr erstes offizielles Auftreten als Ehepaar bei einem solchen Event.

Im Film "One Night Only" spielt Callum die männliche Hauptrolle an der Seite von Schauspielerin Monica Barbaro (36), die bei der Premiere in einem Look von Dior erschien. Die Komödie dreht sich um zwei Fremde, die in einer Welt, in der vorehelicher Sex nur an einem Tag im Jahr erlaubt ist, die Liebe suchen. Der Film kommt noch diese Woche in die Kinos. Dua ist derweil wieder beruflich aktiv und war zuletzt bei ihrem Familienfestival Sunny Hill dabei, wo sie Autogramme aus dem VIP-Bereich herausgab.

Geheiratet hatten die Sängerin und der Schauspieler bereits früher in diesem Sommer – zunächst standesamtlich in London, danach folgten ausgelassene Feierlichkeiten in Sizilien. Dua trug bei der Trauung ein maßgefertigtes Kleid von Schiaparelli, Callum erschien in Ferragamo. Nach der Hochzeit gönnte sich das Paar eine Auszeit und verbrachte die Flitterwochen unter anderem an der Amalfiküste. Bevor die beiden nun mit dem Filmauftritt ihr erstes offizielles Roter-Teppich-Debüt als Ehepaar gaben, hatten sie bereits andere gemeinsame Meilensteine gefeiert – darunter Partner-Tattoos und aufeinander abgestimmte Instagram-Posts.

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Getty Images Dua Lipa und Callum Turner bei der Universal-Premiere von "ONE Night Only", August 2026

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa in Rom

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dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London