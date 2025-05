Andrew Garfield und Monica Barbaro turteln in New York City

Andrew Garfield (41) und Monica Barbaro (34) genießen offensichtlich ihre Zeit als Paar in New York City. Am Samstag, dem 3. Mai, wurden die Schauspielerin und der ehemalige Spiderman-Darsteller dabei gesichtet, wie sie gemeinsam am Mark Hotel in Manhattan entlangspazierten. Die beiden Oscar-nominierten Stars wirkten entspannt und hatten sich für ihren Spaziergang in der Millionenmetropole locker gekleidet. Seitdem sich Andrew und Monica erstmals im Februar zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt haben und wenig später bestätigt wurde, dass sie zusammen sind, sorgt ihr gemeinsames Auftreten regelmäßig für Aufsehen.

Nicht zum ersten Mal genießen die Turteltauben einen Ausflug in der Großstadt – bereits im März wurden die beiden bei einem Mumford & Sons-Konzert in Los Angeles zusammen gesichtet. Auch erste gemeinsame Auftritte auf Veranstaltungen hatten zuletzt für einige Schlagzeilen gesorgt. Zuvor wurden sie mehrfach dabei beobachtet, wie sie ihre Zeit bewusst abseits des Rampenlichts verbrachten und sich in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend zeigten. Dem Umfeld zufolge bevorzugen sie es, ihre Beziehung privat zu leben und große Auftritte zu vermeiden.

Andrew ist dafür bekannt, persönliche Details möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Schon in vergangenen Interviews machte er deutlich, dass er sein Privatleben nicht kommentieren oder öffentlich machen will. "Ich habe niemals und werde niemals über mein persönliches Leben mit irgendjemandem sprechen oder es bestätigen oder leugnen", stellte der Schauspieler gegenüber Esquire im letzten Herbst klar. Monica gilt ebenfalls als jemand, die viel Wert auf Diskretion legt. Fans kennen sie nicht nur aus dem Kino, sondern auch aus Tanzvideos und Social Media, wo sie gelegentlich Einblicke in ihren Alltag gibt – allerdings stets mit bedacht gesetzten Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Garfield bei der Vorführung von "We Live in Time" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Monica Barbaro, Schauspielerin

Anzeige Anzeige