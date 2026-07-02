Tate Paul blitzt mit Antrag gegen Ex Taylor Frankie Paul ab

Für Taylor Frankie Paul (32) gibt es im aktuellen Sorgerechtsstreit nun zumindest vorerst gute Nachrichten. Wie Just Jared berichtet, hat ein Gericht in Utah den Antrag ihres Ex-Mannes Tate Paul auf eine einstweilige Verfügung sowie das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Indy und Ocean abgewiesen. Der Richter erklärte, viele der von Tate vorgebrachten Vorwürfe beruhten lediglich "auf unzulässigem Hörensagen, ohne jegliche bestätigende Beweise". Deshalb habe das Gericht keinen Hinweis auf eine unmittelbare Gefahr gesehen, die eine sofortige Änderung der bestehenden Sorgerechtsregelung rechtfertigen würde.

Tate hatte seinen Antrag unter anderem mit einem Vorfall aus dem Jahr 2023 begründet, bei dem Taylor während eines Streits mit ihrem damaligen Partner Dakota Mortensen (33) einen Metallhocker geworfen hatte, der versehentlich ihre Tochter traf. In der Begründung verwies das Gericht laut TMZ jedoch darauf, dass Tate die Kinder noch im Juni für etwa eine Woche bei Taylor gelassen habe, während er selbst nach Island gereist sei. Das spreche gegen seine Behauptung, die Kinder befänden sich in einer akuten Gefährdung. Zwar räumte die Richterin ein, dass Themen wie schulische Probleme oder die Traurigkeit der Kinder ernst genommen werden müssten, diese ließen sich jedoch nicht durch eine Eilentscheidung zum Sorgerecht lösen.

Der Rechtsstreit reiht sich in eine ohnehin turbulente Zeit für Taylor ein. Erst vor wenigen Tagen hatte ihr Ex-Partner Dakota Mortensen erneut die Polizei kontaktiert, weil es Fragen zur bestehenden Schutzanordnung und zur Übergabe ihres gemeinsamen Sohnes Ever gegeben haben soll. Mit dem gescheiterten Eilantrag ihres Ex-Mannes folgt nun die nächste Eskalation. Laut einer Quelle aus Taylors Umfeld, die TMZ informierte, soll hinter Tates Vorgehen allerdings Dakota stecken. Dieser wolle Taylor angeblich möglichst stark unter Druck setzen und verhindern, dass ihre The Bachelorette-Staffel jemals ausgestrahlt wird.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City