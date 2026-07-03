Arnold Schwarzenegger verlor legendäre Szene an Tom Cruise

Arnold Schwarzeneggers (78) Actionfilm "Eraser" aus dem Jahr 1996 hätte fast ein völlig anderes Finale bekommen – und das wäre wohl unvergesslich gewesen. Regisseur Chuck Russell plante damals eine spektakuläre Einbruchssequenz, in der Arnold an Seilen hängend in eine CIA-Einrichtung eindringt, um eine wichtige Disc zu stehlen. Doch dann kam alles anders: Ein anderer Blockbuster des gleichen Jahres durchkreuzte Chucks Pläne. Gegenüber dem Hollywood Reporter sprach der Regisseur anlässlich der 4K-Premiere von "Eraser" nun erstmals offen darüber, wie es dazu kam, dass er das Finale kurzerhand umschreiben musste.

Das Problem war Mission: Impossible mit Tom Cruise (64). Der von Brian De Palma inszenierte Agentenkracher kam zur selben Zeit in die Kinos – und zeigte genau das, was Chuck für Arnold geplant hatte. Die inzwischen legendäre Szene, in der Tom als Ethan Hunt an einem Sicherheitsseil hängend in einen CIA-Hochsicherheitstrakt einbricht, ist bis heute eine der bekanntesten Actionsequenzen der Filmgeschichte. Für Chuck war damit klar, dass er sein geplantes Finale nicht mehr umsetzen konnte. "Die Szene mit dem CIA-Raub, bei dem Tom Cruise an den Seilen hängt… ich hätte mit Arnold fast exakt dasselbe gemacht, um eine Disc von der CIA zu stehlen", erklärte er. "Wir mussten es umschreiben, damit Arnold auf anderem Wege in die Firma des Feindes, Cyrez, findet. Ich wollte nicht exakt dieselbe Szene haben", so Chuck weiter.

Trotz des umgebauten Endes hat sich "Eraser" im Laufe der Jahre seinen Platz im Action-Genre gesichert. Arnold tritt darin als US-Marshall John Kruger auf, der Menschen im Zeugenschutzprogramm eine neue Identität verschafft und sie vor skrupellosen Verfolgern schützt. Auch wenn der spätere Ableger "Eraser: Reborn" ohne Arnold kaum Anklang fand, bleibt das Original von 1996 für viele Zuschauer ein nostalgischer Favorit – nicht zuletzt, weil es einen Blick auf jene Art von 90er-Jahre-Action bietet, mit der Arnold eine ganze Generation prägte. Kürzlich verriet der Action-Star außerdem, welcher Film aus seiner langen Karriere für ihn am lukrativsten war.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Arnold Schwarzenegger und Tom Cruise

Anzeige Anzeige

Imago Tom Cruise als Ethan Hunt in "Mission: Impossible"

Anzeige Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Juni 2025