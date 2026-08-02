Diese Leidenschaft verbindet Tom Cruise und Prinz William

Prinz William (44) und Hollywoodstar Tom Cruise (64) verbindet eine echte Freundschaft. Laut dem Adelsexperten Richard Eden vom Daily Mail beruht diese vor allem auf einer gemeinsamen Leidenschaft: der Fliegerei. Tom brachte es selbst einmal auf den Punkt: "Wir haben vieles gemeinsam. Wir lieben beide England und wir sind beide Piloten, wir lieben beide das Fliegen." Kameras haben die beiden immer wieder zusammen erwischt – ob bei Filmpremieren oder bei Gala-Veranstaltungen.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr gemeinsamer Auftritt bei der Premiere von Toms Film Top Gun: Maverick im Jahr 2022, bei der er gemeinsam mit William und Prinzessin Kate (44) über den roten Teppich schritt. Im Februar 2024 trafen die beiden dann erneut aufeinander – beim London Air Ambulance Charity Gala Dinner, wo sie lachend Seite an Seite posierten. Bei dieser Gelegenheit richtete William auch scherzhaft das Wort an Tom und dankte ihm für seine Unterstützung: "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um unserem Mitpiloten Tom Cruise zu danken. Tom, herzlichen Dank, dass du uns heute Abend unterstützt." Darüber hinaus unterstützte der Schauspieler auch Williams Herzensprojekt, den Earthshot Prize, mit einer Videobotschaft bei der Preisverleihung in Rio de Janeiro.

Toms Verbindung zum britischen Königshaus reicht allerdings weit länger zurück als seine Freundschaft mit William. Bereits Anfang der 1990er Jahre traf er Williams Mutter Prinzessin Diana (†36), und 1997 nahm er an ihrem Begräbnis teil. Im Jahr 2017 wurde er zudem beim 75. Jubiläum des Outward Bound Trust im Buckingham Palace im Gespräch mit Prinz Philip (†99) fotografiert, der im April 2021 verstarb.

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Getty Images Tom Cruise und Prinz William im Mai 2022

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Getty Images Herzogin Kate und Tom Cruise bei einer Premiere in London, Mai 2022

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Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Prinz Philip und Tom Cruise (v.l.) im Buckingham Palace in London