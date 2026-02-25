Mit diesem Film verdiente Arnold Schwarzenegger am meisten

Arnold Schwarzenegger (78) hat in seiner Karriere zahlreiche Blockbuster gedreht und dabei Millionen verdient. Für "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" kassierte er eine Gage von 12,6 Millionen Euro, bei "True Lies" waren es durch eine Gewinnbeteiligung sogar rund 21,2 Millionen. Doch jetzt verriet der Schauspieler in der US-Talkshow "Watch What Happens Live", dass ausgerechnet die Feel-Good-Komödie "Twins - Zwillinge" aus dem Jahr 1988 der finanziell lukrativste Film seiner gesamten Laufbahn war. "Nummer 1 war 'Twins', weil wir kein Gehalt bekamen, sondern Eigentumsanteile an einem Teil des Gewinns", erklärte er. Auf die Frage, ob er mit dem Film mehr als 33 Millionen Euro verdient habe, bestätigte Arnold: "Es war mehr. Mehr als mit jedem anderen Film, den ich je gedreht habe."

Der Grund für diese beeindruckende Summe liegt in einem Deal, den Arnold zusammen mit seinem Schauspielkollegen Danny DeVito (81) und Regisseur Ivan Reitman (†75) ausgehandelt hatte. Statt eine feste Gage zu erhalten, verzichteten sie komplett auf ein Honorar und sicherten sich stattdessen satte 40 Prozent der Gewinne. "Twins" wurde zum Megahit und spielte bei einem vergleichsweise bescheidenen Budget von knapp 14 Millionen Euro weltweit über 182 Millionen Euro ein. "Es war der beste Deal, den wir je gemacht haben", resümierte Arnold in der Talkshow.

Ursprünglich war Arnold für die Rolle in "Twins" gar nicht vorgesehen. Ende der 1980er-Jahre war man in Hollywood der festen Überzeugung, dass sich mit dem Österreicher am besten Kasse machen lässt, wenn er auf der Leinwand als gnadenloser Actionheld agiert. Doch als Ivan und Danny mit der Idee für die Komödie auf ihn zukamen, änderte sich alles und Arnold fasste auch im Comedy-Genre Fuß. Das geschätzte Vermögen des ehemaligen Mr. Universum beläuft sich inzwischen auf rund 850 Millionen Euro, die er nicht nur durch die Schauspielerei, sondern auch durch Geschäfte im Immobilienbereich, Aktieninvestitionen und seine eigene Produktionsfirma erwirtschaftet hat.

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Februar 2025

Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito in "Twins"

Getty Images Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger bei der Goldenen Kamera 2015