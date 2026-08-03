Nach Namenswechsel: Suri zeigt sich wieder öffentlich

Suri Cruise (20) zeigt sich nach ihrem Namenswechsel erstmals wieder in der Öffentlichkeit: Die Tochter von Tom Cruise (64) und Katie Holmes (47) wurde am Samstag erstmals gesichtet, seit sie rechtlich nicht mehr den Nachnamen ihres Vaters trägt und als Suri Noelle auftritt. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die 20-Jährige vor dem Trust Arts Education Center in Downtown Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Dort probt sie mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen für "Midsummer!", eine moderne Adaption von William Shakespeares "Ein Sommernachtstraum". Während sie sich vor dem Gebäude unterhielt, wirkte sie entspannt und lächelte. Mit diesem Auftritt gibt die Studentin nun einen neuen öffentlichen Einblick in ihren Alltag fernab des prominenten Familiennamens.

Der Nachname Noelle ist dabei kein zufälliger: Es ist der zweite Vorname ihrer Mutter Katie. Ein Insider erklärte gegenüber Page Six, die Schauspielerin sei über die Namensänderung nicht überrascht gewesen: "Das ist einfach Suri. Sie war immer unglaublich unabhängig und selbstbewusst in ihren Entscheidungen." Zu ihrem Vater Tom Cruise hat Suri seit Jahren keinen Kontakt. Bereits als sie 2023 als Morticia Addams in "The Addams Family: A New Musical" auf der Bühne ihrer Schule stand, trat sie unter dem Namen Suri Noelle auf – und auch im Abschlussprogramm der LaGuardia High School verzichtete sie auf den Nachnamen Cruise. Wann genau sie die Namensänderung offiziell vollzog, ist bislang nicht bekannt.

In Pittsburgh steht Suri dem Bericht zufolge nicht nur für Proben im Theaterzentrum, sondern bereits auf der Bühne. Gemeinsam mit ihren Mitstudierenden der Carnegie Mellon University spielte sie in zwei Aufführungen von "Midsummer!" im Peirce Studio des Hauses. Noch in diesem Monat soll das Ensemble die Inszenierung dann zum Edinburgh Festival Fringe nach Schottland bringen. Geplant sind tägliche Vorstellungen zwischen dem 6. und 19. August im Bijou.

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Imago Suri Noelle in New York City, Juli 2025

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ActionPress / Robert O'Neil / Backgrid Suri Cruise im Juli 2022

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ActionPress / Backgrid Katie Holmes und Suri Cruise in New York