Mit unbekannter Frau gesichtet: Pietro Lombardi klärt auf

Pietro Lombardi (34) ist auf Mallorca kürzlich mit einer unbekannten Frau gesichtet worden, was jetzt wohl für neues Drama mit seiner Ex Laura Maria Rypa (30) sorgte. Der Sänger wurde dabei beim Fußball-Public-Viewing heimlich mit der Frau fotografiert – und das Bild landete prompt bei Laura. Die Influencerin meldete sich daraufhin wohl bei Pietro und hakte nach, was es mit der unbekannten Begleitung auf sich habe. Im Podcast "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) betreibt, packte Pietro die Geschichte jetzt selbst aus und stellte klar, dass an den Gerüchten absolut nichts dran sei.

Bei der Frau auf dem Foto habe es sich schlicht um jemanden gehandelt, der zufällig am selben Tisch saß. Pietro stellte unmissverständlich klar, dass zwischen ihm und ihr nichts gelaufen sei. Besonders geärgert habe ihn laut Berliner Kurier aber das heimliche Fotografieren und die daraus resultierenden falschen Gerüchte. "In der Theorie und auch in der Praxis kann ich machen, was ich will. Ich könnte mit 100 Frauen chillen, wenn ich Bock hab. Ich betrüge niemanden, ich mache nichts, ich bin frei. Aber ich hasse diese Menschen", ärgerte sich Pietro über diejenigen, die ihn fotografiert hatten.

Pietro und Laura scheinen mit ihrer gemeinsamen Geschichte offenbar noch nicht vollständig abgeschlossen zu haben. Die beiden lernten sich 2020 beim Dreh zu Pietros Musikvideo "Cinderella" kennen. Wie der Berliner Kurier berichtet, ließ Laura ihn zunächst abblitzen, bevor sich doch eine Beziehung entwickelte, aus der zwei gemeinsame Kinder hervorgingen. In seinem Podcast hatte Pietro die Beziehung zu seiner Ex zuletzt als "Hassliebe" beschrieben und klargestellt, dass es kein offizielles Liebescomeback gibt: "Man liebt sich, man hasst sich."

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Imago Pietro Lombardi beim Picknickdeckenkonzert im Steigerwaldstadion Erfurt, August 2020

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IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

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Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025