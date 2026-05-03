Pietro Lombardi spricht von "Hassliebe" mit Laura Maria Rypa

Pietro Lombardi (33) macht im Podcast "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48) deutlich, wie es zwischen ihm und seiner Ex Laura Maria Rypa (30) wirklich steht. Als Olli die Influencerin im Gespräch als Pietros "Freundin" bezeichnet, greift der Sänger sofort ein: "Sind wir wieder zusammen, oder was?" und stellt unmissverständlich klar, dass es kein offizielles Liebescomeback gibt. Doch gleichzeitig beschreibt der Ex von Sarah Engels (33) die Beziehung zu Laura so offen wie selten zuvor – mit einem Begriff, der bei vielen Fans gemischte Gefühle hervorrufen dürfte.

"Wir sind ein Extremfall. Einen Tag ist es so, einen Tag ist es so", erklärt Pietro im Podcast. Dann bringt er es auf den Punkt: "Hassliebe. Man liebt sich, man hasst sich." Trotz aller Spannungen zieht der Sänger aber eine klare Linie, wenn es um ihre gemeinsamen Kinder geht. "Wenn man gegen seine Ex-Freundin stichelt, stichelt man auch gegen seine Kinder", betont er. Und auch die Verlässlichkeit scheint ihm wichtig zu sein: "Wenn Laura mich morgen anruft und sagt, hey, es brennt, ich bin sofort da." Für die Zukunft wünscht er sich, dass seine Kinder Alessio, Leano und Amelio eines Tages sagen können: "Okay, mit Mama hat's nicht geklappt, aber du hast nie schlecht über Mama geredet."

Die Spekulationen rund um das ehemalige Paar reißen seit Monaten nicht ab. Anfang März verbrachten Pietro und Laura gemeinsam mit den Kindern einen Familienurlaub auf Mauritius, was viele als Zeichen einer Annäherung werteten. Kurz darauf brach jedoch erneut Streit zwischen den beiden aus. Pietro selbst hatte dabei durchblicken lassen, dass zwischen ihnen zuletzt mehr als nur Co-Parenting lief – unter anderem sagte er, man fliege "bestimmt nicht als Kumpels mit den Kindern weg". In dem Zoff mit Laura hatte Pietro zuletzt auch versöhnliche Töne angeschlagen und im Podcast deutlich gemacht, dass er keinen öffentlichen Streit mit der Mutter seiner Kinder will.

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

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Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022