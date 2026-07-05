Nicht ihr Typ: Pietro Lombardi packt über Laura-Anfänge aus

Pietro Lombardi (34) und Laura Maria Rypa (30) sind schon eine Weile getrennt – doch losgelassen haben sie einander offenbar noch nicht. In der neuesten Folge des Podcasts "Patchwork Boys", den Pietro gemeinsam mit Oliver Pocher (48) betreibt, sprach der Sänger jetzt offen über die Anfänge mit seiner Ex. Kennengelernt haben sich Pietro und Laura im Jahr 2020 bei den Dreharbeiten zu seinem Musikvideo "Cinderella". Die eigentlich vorgesehene Hauptdarstellerin fiel kurzfristig aus, weshalb Pietro kurzerhand fünf andere Frauen organisierte – darunter auch Laura. Ursprünglich war die blonde Influencerin gar nicht sein Typ, wie er jetzt erneut verriet: "Da war eine Brünette, die war superhübsch. Aber ich habe Laura angeguckt, sie war blond, und ich dachte mir: Irgendwie habe ich auf die Bock."

Laura ließ ihn zunächst abblitzen, doch Pietro blieb hartnäckig. Aus dem anfänglichen Flirt wurden schließlich eine Beziehung, eine Verlobung und zwei gemeinsame Kinder: "Die wollte mich nicht haben, aber ich wollte sie. Das ging dann lange hin und her und irgendwann hatte ich sie. Das war auch nicht geplant mit Laura. Ich wollte nur Spaß haben, das habe ich auch vermittelt." Gefragt, ob er heute nach dem Aus bereit für eine neue Beziehung sei, sprach Pietro wieder nur über Laura. Denn damals nach der Trennung von seiner früheren Ehefrau Sarah Engels (33) war er laut eigenen Angaben auch nicht bereit für etwas Neues – doch dann trat die Influencerin in sein Leben: "Ich hatte gar keinen Bock auf Beziehung. Aber manchmal passieren Dinge, die passieren einfach."

In dem Podcast thematisiert Pietro aber auch eine aktuellere und pikante Situation: Auf Mallorca wurde er beim Fußball-Public-Viewing von jemandem heimlich fotografiert – und zwar in Gesellschaft einer fremden Frau. Das Foto landete kurz darauf direkt bei seiner Ex Laura, die sich daraufhin bei ihm meldete und nachfragte, was es damit auf sich habe. Er meint: "In der Theorie und auch in der Praxis kann ich machen, was ich will. Ich könnte mit 100 Frauen chillen, wenn ich Bock hab. Ich betrüge niemanden, ich mache nichts, ich bin frei. Aber ich hasse diese Menschen." Pietro stellte im Podcast klar, dass da absolut nichts gelaufen sei. Bei der Frau auf dem Foto habe es sich schlicht um jemanden gehandelt, der am selben Tisch saß. Dass Laura überhaupt nachfragte, zeigt, dass auch sie die Trennung noch nicht vollständig verarbeitet hat.

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IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

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Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025