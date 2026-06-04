Pietro Lombardi rechnet mit Sarah ab und will Geld zurück

Pietro Lombardi (33) lässt im Podcast "Patchwork Boys" ordentlich Dampf ab: In der aktuellen Folge spricht der Sänger offen über einen geplatzten Mallorca-Trip mit seinem Sohn Alessio. Die Reise, die er gemeinsam mit dem Zehnjährigen machen wollte, sei komplett durchgeplant gewesen – Flüge, Hotel, Rutschenpark, alles gebucht. Doch laut Pietro platzte der Urlaub kurzfristig, weil Absprachen mit Ex-Frau Sarah Engels (33) nicht eingehalten worden seien. "Der Junge hat sich gefreut, mit seinem Vater Zeit zu verbringen", erklärt Pietro sichtlich enttäuscht.

Im Gespräch mit Co-Host Oliver Pocher (48) beschreibt Pietro, wie viel Aufwand er in den Familienurlaub gesteckt habe. Er habe sogar mit der Schule gesprochen, damit Alessio früher gehen könne: "Wir fliegen um 13.30 Uhr. Ich bräuchte einmal, der muss 40 Minuten früher gehen", erinnert sich der Musiker im Podcast. Die Schule habe den Sonderwunsch mit Stempel genehmigt. Als dann klar wurde, dass die Reise doch nicht stattfindet, habe er nach eigener Aussage versucht, wenigstens ein Familien-Wochenende für Alessio zu organisieren. Seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa (30), mit der er die Söhne Leano und Amelio hat, sollte den Jungen schließlich zu sich nehmen, damit er Zeit mit seinen Geschwistern verbringen kann. Doch auch daraus sei nichts geworden. "Man sollte sich einfach an die Regeln halten, die abgemacht sind. Und an das, was abgesprochen ist. Und es nicht einfach nach Lust und Laune ändern, wie man will", bilanziert Pietro.

Trotz des Vorfalls möchte Pietro keinen Streit mit seiner Ex-Frau Sarah. "Es ist die Mutter von meinem Kind und ich will auch gar nichts Schlechtes", betont er. Dass er viel Geld für Flüge, Hotel und Freizeitprogramm verloren habe, stellt er trotzdem klar: "Ich habe Geld verloren. So viel Geld verloren. Aber scheiß mal darauf." Ganz abhaken will der Sänger das Thema aber nicht – zumindest finanziell: "Das Geld hole ich mir zurück. So. Aber nur, und wenn ich’s spende danach. Aber das lasse ich nicht. Also ich bin keine Marionette oder eine Puppe." Während Oliver im Podcast vor allem von fehlender Wertschätzung in Patchwork-Konstellationen spricht, schweigt Sarah bislang zu den Vorwürfen. Wie die Ex-Partner die Situation privat klären, bleibt vorerst ihr Geheimnis – die Podcast-Folge sorgt aber schon jetzt dafür, dass Pietros Familienalltag erneut im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pietro Lombardi und Sarah Engels

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln