Joe Manganiello kämpfte sieben Jahre lang um sein Leben

Joe Manganiello (49) spricht erstmals über den wohl dramatischsten Abschnitt seines Lebens. Der Schauspieler, der durch die Magic Mike-Filme und die Serie True Blood bekannt wurde, litt an mehreren schweren Autoimmunerkrankungen, die gleich mehrere Organe befielen – darunter seine Schilddrüse, sein Verdauungssystem, seine Haut, seine Lunge und seine Augen. Am Ende blieb ihm keine andere Wahl, als sich einer lebensrettenden Organentnahme zu unterziehen. Welches Organ entfernt werden musste, hat der 49-Jährige bislang nicht verraten. Jetzt öffnet er sich erstmals öffentlich über diese schwere Phase – in einem Interview mit dem Magazin People anlässlich seiner im Oktober erscheinenden Memoiren "Bloodlines".

In dem Buch verarbeitet Joe die dramatischen Erlebnisse dieser sieben Jahre, in denen er unter chronischen Schmerzen litt und in eine existenzielle Krise geriet. Der Schauspieler berichtet außerdem von mehreren Nahtoderfahrungen und davon, wie schwer es für Ärzte gewesen sei, die Ursache seiner Beschwerden zu finden. Rückblickend bezeichnet Joe diese Zeit als die größte Herausforderung seines Lebens. Gegenüber People erklärt er: "Es war die brutal schwierigste Zeit meines Lebens, eine, die ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen würde – aber auch mein größtes Abenteuer." Mit seinen Memoiren möchte er seine Erfahrungen nun erstmals öffentlich teilen und anderen Menschen Hoffnung machen, die selbst mit schweren gesundheitlichen Problemen kämpfen.

Da ihm die Schulmedizin nach eigenen Angaben lange Zeit keine Antworten liefern konnte, begab er sich auf eine persönliche Reise, die ihn unter anderem zu alternativen Heilmethoden und der Erforschung seiner Familiengeschichte führte. Die Erfahrungen hätten seinen Blick auf das Leben nachhaltig verändert. Privat scheint der gebürtige Pittsburgher nach turbulenten Jahren wieder Halt gefunden zu haben. Von 2015 bis 2024 war Joe mit der Schauspielerin Sofia Vergara (53) verheiratet, die Ehe scheiterte schließlich am unterschiedlichen Kinderwunsch. Vergangenes Jahr machte er seiner Partnerin Caitlin O'Connor (35) einen Heiratsantrag. Wann genau sein jahrelanger Kampf gegen die Autoimmunerkrankungen begann und welche Auswirkungen die gesundheitlichen Probleme auf sein Privatleben hatten, ist bislang nicht bekannt.

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Getty Images Joe Manganiello, Filmschauspieler

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Getty Images Joe Manganiello und Caitlin O’Connor bei der Premiere von „The Wizard of Oz at Sphere“, August 2025

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Getty Images Joe Manganiello