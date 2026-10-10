Prinzessin Elisabeths Verschwinden hat wohl diesen Grund

Um Prinzessin Elisabeth (24) von Belgien ist es seit Wochen auffallend still geworden. Grund dafür könnte die Planung einer Atlantiküberquerung sein! Wie mehrere belgische Medien laut Svensk Dam berichten, hat die Thronfolgerin vor, in den kommenden Monaten mit einem Segelboot quer über den Ozean zu schippern. Losgehen soll das Abenteuer demnach Ende November 2026 auf den Kanarischen Inseln, Ziel der Reise sei die Karibik. Eine offizielle Bestätigung der Pläne gibt es bislang allerdings nicht – der belgische Palast hat sich zu den Berichten nach bisherigem Stand nicht geäußert.

Der Starttermin ist dabei offenbar bewusst gewählt: Erst nach dem Ende der Hurrikansaison werden auf dieser Route mildere Windverhältnisse erwartet. Doch auch im günstigeren Zeitfenster bleibt eine solche Überfahrt ein enormer Kraftakt. Wetter, Seegang und die wochenlange Belastung an Bord fordern einer Crew einiges ab. "Es ist eine Strapaze, die Natur spielt mit dir. Dafür braucht es Charakter", erklärt Segellehrer Piet Smet gegenüber Het Nieuwsblad.

Königshausexperte Anders Johan Stavseng meint, ein solcher Törn würde erklären, warum sich Elisabeth derzeit so rar macht. Er ordnet die mögliche Reise als Chance ein, vor den wachsenden Pflichten als Thronfolgerin noch einmal ein Stück persönliche Freiheit zu erleben. Dabei handelt es sich jedoch um seine Einschätzung – von der Prinzessin selbst liegt keine Erklärung zu ihren Plänen vor. Die zukünftige Königin hat sich seit ihrem letzten offiziellen Termin am 21. Juli nicht mehr in der royalen Öffentlichkeit blicken lassen.

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