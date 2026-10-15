Während Auszeit: Prinzessin Elisabeth in Madrid gesichtet

Prinzessin Elisabeth (24) von Belgien ist derzeit nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen – nun wurde die Thronfolgerin ausgerechnet in Madrid gesichtet. Wie die spanische Zeitschrift Hola! berichtet, hielt sich die Tochter von König Philippe der Belgier (66) und Königin Mathilde (53) privat in der spanischen Hauptstadt auf. Dort soll sie einen Abend bei einer Adelsfamilie verbracht haben, deren Kinder ungefähr in ihrem Alter sind. Wer die Gastgeber waren, bleibt allerdings ein Geheimnis. Weder ihre Namen noch den genauen Zeitpunkt des gemeinsamen Dinners verriet das Magazin. Auch der Anlass des Besuchs ist nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass Elisabeth nicht wegen eines offiziellen Termins nach Spanien gereist war. Bis zu dem Bericht war von ihrem Aufenthalt öffentlich nichts bekannt gewesen.

Ganz überraschend ist es allerdings nicht, dass Elisabeth auch abseits ihrer royalen Verpflichtungen Kontakte zu europäischen Adelsfamilien pflegt. Das belgische Königshaus ist seit Jahrzehnten eng mit Spanien verbunden. Elisabeths Großtante Königin Fabiola (†86), die 2014 starb, stammte ursprünglich aus Spanien und hatte dort zahlreiche Verwandte. Ob die Thronfolgerin auch zu ihnen Kontakt hält oder das Abendessen möglicherweise in diesem Umfeld stattfand, ist nicht bekannt. Spanien ist für Elisabeth jedenfalls kein unbekanntes Reiseziel. Gemeinsam mit ihren Eltern war sie bereits mehrfach dort unterwegs und absolvierte unter anderem Etappen des Jakobswegs. Auch die spanische Thronfolgerin Prinzessin Leonor (20) kennt sie von offiziellen Anlässen. Die beiden künftigen Königinnen haben sogar einiges gemeinsam: Sie besuchten beide das UWC Atlantic College in Wales und durchliefen eine militärische Ausbildung.

Wie es für Elisabeth in den kommenden Monaten weitergeht, ist derweil noch offen. Im Mai 2026 schloss sie ihren Master in Public Policy an der Harvard Kennedy School ab. Seitdem hat sich die Prinzessin nicht öffentlich zu ihren nächsten Plänen geäußert., auch bei royalen Terminen macht sie sich seit Monaten rar. Zuletzt trat sie Ende August 2026 offiziell in Erscheinung. Ob sie sich bewusst eine längere Auszeit nimmt, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Ankündigung des Palastes gibt es bislang nicht. Private Veranstaltungen innerhalb des europäischen Adels besuchte Elisabeth allerdings schon früher regelmäßig. Im Juli 2026 war sie gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder Prinz Gabriel (23) bei der Hochzeit von Erzherzogin Isabel von Österreich und dem spanischen Adligen Carlos de Palacio Gaytán de Ayala in Wien zu Gast. Bereits 2024 feierte sie in Bonn die Hochzeit von Erzherzog Pál von Österreich und Antonia Lütz, im Juli 2025 besuchte sie in Frankreich den Geburtstag von Pierre-Elzéar Latécoère. Wann die belgische Thronfolgerin wieder häufiger offizielle Aufgaben wahrnehmen wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Elisabeth von Belgien in Luxemburg bei der Thronübernahme von Erbgroßherzog Guillaume

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Mathilde und König Philippe mit ihren Kindern Gabriel, Eléonore, Elisabeth und Emmanuel

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Elisabeth wartet am roten Teppich auf die Ankunft des japanischen Kaiserpaares am Militärflughafen Melsbroek in Brüssel