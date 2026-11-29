Laura Larsson (37) hat sich ganz bewusst gegen eigene Kinder entschieden – und das gemeinsam mit ihrem Ehemann Nils Hansen. In der SWR-Sendung "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" sprach die Moderatorin im vergangenen Jahr offen über ihre Beweggründe. Sie erzählte auch, wie andere auf ihren Lebensentwurf reagieren. Dabei sah ihre Zukunftsplanung früher ganz anders aus: In ihren Zwanzigern gehörten eine Hochzeit und mindestens zwei Kinder für Laura noch fest dazu. Doch je älter sie wurde, desto deutlicher zeigte sich, dass der Kinderwunsch einfach nicht auftauchen wollte. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der sie zögern lässt: die körperliche Seite von Schwangerschaft und Entbindung. "Ich hätte Angst vor einer Geburt. Und es gibt viele Faktoren, die zu so einer Antwort führen, warum ich Stand jetzt sage: 'Ich glaub, ich will kein Kind'", erklärte sie im Podcast "G SPOT".

Zuvor klang Laura in "G SPOT" noch nicht ganz so entschlossen. Damals sagte sie, sie habe "immer noch so ein Fragezeichen mit Bleistift dahinter". Bei Pierre M. Krause wirkte ihre Entscheidung dann deutlich gefestigter. "Leute, ich bin 36, traut mir zu, dass ich mir das schon ganz gut überlegt habe – übrigens nicht alleine, sondern zusammen in meiner Partnerschaft", stellte sie klar. Auch die Möglichkeit, es später zu bereuen, hat die Comedienne bedacht. Ein Kind zu bekommen, obwohl sie gar kein Leben als Mutter möchte, empfindet sie als das größere Risiko. Kritik bleibt trotzdem nicht aus. Aus ihrem Umfeld und dem Netz bekommt sie Sätze wie "Du weißt gar nicht, was du verpassen wirst" oder "Das wirst du irgendwann bereuen" zu hören. Im DASDING-Format "Song Tindern" verriet sie außerdem, dass sie bei ihren Eltern Traurigkeit über die fehlenden Enkelkinder spürt. Umstimmen lässt sie sich davon jedoch nicht.

Dabei ist Laura wichtig, dass ihre Entscheidung nicht falsch verstanden wird: Dass sie selbst keine Kinder möchte, heißt nicht, dass sie Kinder nicht mag. Außerdem will sie Eltern und kinderlose Frauen nicht gegeneinander ausspielen – für sie sind beide Lebensmodelle legitim. Im Podcast "Hotel Matze" gab sie zu, dass der Vergleich mit Freundinnen, die schon Mütter sind, bei ihr manchmal ein unangenehmes Gefühl auslöst. Während diese Kita, Job und anstrengende Phasen mit ihrem Nachwuchs stemmen, beschäftigt sie sich in ihrem Alltag zum Beispiel mit Mode und Pinterest. Auch der Roman "Im Leben nebenan" von Anne Sauer regte Laura 2025 dazu an, über ein mögliches Dasein als Mutter nachzudenken. Aus der Geschichte nahm sie mit, dass sowohl ein Leben mit Kindern als auch eines ohne Nachwuchs glückliche und schmerzhafte Seiten haben kann. Im Umgang mit dem Thema wünscht sie sich deshalb vor allem Akzeptanz für unterschiedliche Wege. Kinderlosigkeit solle weder als überlegen dargestellt werden, noch sollten Frauen ohne Nachwuchs ständig zu hören bekommen, dass sie ihre Entscheidung später bereuen würden.

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Imago Laura Larsson, Podcasterin

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Instagram / pierre_m_krause Pierre M. Krause und Laura Larsson

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