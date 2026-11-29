Kelly Osbourne (42) hat erst mit Verzögerung erkannt, wie drastisch sie nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne (†76) abgenommen hatte. Der Musiker starb im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren. Seine Tochter war von ihrer Trauer derart überwältigt, dass sie kaum aß und sich nicht mehr richtig um sich selbst kümmern konnte. Wie sie jetzt im Gespräch mit The Telegraph verriet, wurde ihr erst bei einer Anprobe für die Grammys in Los Angeles Anfang 2026 klar, wie viel sie abgenommen hatte. "Ich hatte keine Ahnung, bis mir dieses Bild von mir gegeben wurde, und ich starrte es einfach an und sagte: 'Das bin nicht ich – das bin nicht ich!'", erinnerte sich die Musikerin an diesen Moment. Sowohl bei den Grammys als auch bei den BRIT Awards wirkte Kelly auffallend schmal und zerbrechlich. Die anschließenden öffentlichen Bemerkungen über ihren Körper trafen sie in einer Phase, in der sie sich nach eigener Aussage innerlich wie tot fühlte. Ihr Gewichtsverlust sei nicht beabsichtigt gewesen, sondern eine Folge davon, dass sie in ihrer Trauer selbst alltägliche Dinge nicht mehr bewältigen konnte.

Wie tief Kelly nach Ozzys Tod gefallen war, hatte sie bereits vor einigen Wochen im Podcast "We Need To Talk" geschildert. "Ich war nur noch eine Hülle meiner selbst. Ich konnte nicht sprechen. Ich konnte nicht essen. Ich konnte gar nichts tun. Ich war einfach leer", erzählte sie dort. Absichtlich habe sie nicht abgenommen. In ihrer Trauer habe sie schlicht nicht gewusst, wie sie alltägliche Dinge für sich erledigen sollte, und deshalb kaum gegessen. Nach mehr als vier Jahren ohne Alkohol begann die Sängerin in dieser schwierigen Phase auch wieder zu trinken. "Ich war am absoluten Tiefpunkt. Ich fing wieder an zu trinken. Ich verlor den Verstand. Ich kam damit nicht klar", gestand sie. Beim Trinken sei es ihr nie ums Feiern gegangen, betonte sie in ihrem jüngsten Interview gegenüber The Telegraph: "Ich habe nie Drogen genommen, weil ich Party machen wollte. Ich habe nie getrunken, weil ich Party machen wollte. Ich wollte den Schmerz einfach nicht fühlen." Inzwischen ist Kelly nach eigenen Angaben wieder nüchtern und hat 14 Kilo zugenommen.

Kelly kämpft bereits seit ihrer Jugend mit Suchtproblemen. Wiederholt machte sie Rückfälle und ihren Weg zurück in die Nüchternheit öffentlich. Auch Bemerkungen über ihr Gewicht begleiten sie, seit sie als Jugendliche in der Realityshow "The Osbournes" vor der Kamera stand. Rückblickend erklärte sie, für ihr damaliges Übergewicht mehr Kritik bekommen zu haben als für ihre schwere Drogensucht. Heute geben ihr nach eigenen Angaben wenige enge Vertraute Halt. Von einigen Menschen habe sie sich distanziert, weil diese mit ihrer anhaltenden Trauer nicht umgehen konnten und erwarteten, dass sie den Verlust längst überwunden habe. Zu den wichtigsten Menschen in ihrem Umfeld zählt ihre Mutter Sharon Osbourne (74). Außerdem ist Kelly selbst Mutter: Mit dem Slipknot-Musiker Sid Wilson (49) hat sie den vierjährigen Sidney.

Anzeige Anzeige

Imago Kelly Osbourne bei den ZYN Rolling Stone UK Awards 2026 im Londoner Roundhouse

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne bei den Brit Awards 2026 in Manchester

Anzeige Anzeige