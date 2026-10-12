14. Jahrestag: Katy Bähm gibt Trennung von Ehemann bekannt

Eigentlich ist dieser Tag für Katy Bähm (33) ein Grund zur Freude – jetzt ist er von Trauer überschattet. Auf Instagram verkündete die Künstlerin das Beziehungsaus mit ihrem Ehemann Francis. Ausgerechnet an dem Tag, an dem das Paar sein 14-jähriges Jubiläum gefeiert hätte, ging sie mit der Trennung an die Öffentlichkeit. Nach etwa 13 gemeinsamen Jahren gehen die Dragqueen und Francis von nun an getrennte Wege. Zu ihren emotionalen Worten postete Katy eine Reihe von Erinnerungsfotos, die die beiden über die Jahre hinweg in glücklichen und vertrauten Momenten zeigen. Mit der öffentlichen Mitteilung beendet die Berlinerin die Spekulationen um ihr Privatleben selbst und wählte dafür einen Tag, der bislang für den Beginn ihrer gemeinsamen Geschichte stand.

In ihrem Beitrag findet Katy sehr persönliche Worte: "12.10. Heute wäre unser 14. Jahrestag gewesen ... Leider muss ich euch mitteilen, dass Francis und ich uns getrennt haben. Manchmal kann man den Weg nicht bis zum Ende gemeinsam gehen ... Heute ist der Tag, an dem vor 14 Jahren alles begann, und ich muss dieses Kapitel nun abschließen ...", schreibt sie auf Instagram. In den Kommentaren unter dem Beitrag meldeten sich viele Fans zu Wort, die schockiert reagierten, dem Ex-Paar aber gleichzeitig viel Kraft wünschten. "Ich wünsche dir ganz viel Kraft", kommentierte ein User. Ein anderer schrieb: "Fühlt euch beide gedrückt, Herzis!" Auch mitfühlende Zeilen wie "Ihr zwei wundervollen Menschen.. ich schick euch liebe, und dass ihr schnell heilen könnt" waren zu lesen. Einige drückten ihr Entsetzen kurz und knapp mit einem einfachen "Oh nein" aus.

Die riesige Anteilnahme überrascht nicht: Katy und Francis, die ihre Flitterwochen in der Türkei verbrachten, galten für viele als absolutes Traumpaar der Berliner Szene. Darauf blickt die Entertainerin in ihrem Text auch selbst zurück. Wer nun einen Rosenkrieg erwartet, liegt falsch – böse Worte über ihren Ehemann gibt es nicht. Ganz im Gegenteil: Trotz der Trennung schickt Katy sogar liebe Wünsche an die neue Partnerin von Francis. "Ich weiß, dass viele von euch uns als das Traumpaar in Berlin gesehen haben ... Ich empfinde nichts als Liebe für Francis und wünsche ihm und seiner neuen Partnerin alles Gute für die Zukunft", erklärt sie auf Instagram. Bekannt wurde Katy als Künstlerin und durch diverse Reality-TV-Formate, in denen sie immer wieder Einblicke in ihr Leben gewährte. Ihre Beziehung zu Francis war dabei über Jahre hinweg ein Thema, das ihre Community verfolgte.

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Instagram / katybaehm Katy Bähm und ihr Ex-Mann Francis

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Instagram / katybaehm Katy Bähm und Francis

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ActionPress Katy Bähm bei den International Music Awards 2019 in Berlin