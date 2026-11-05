"Zerbreche innerlich": Katy Bähm leidet nach ihrer Trennung

Katy Bähm (33) durchlebt aktuell extrem schwere Zeiten: Anfang Oktober hatte die Künstlerin öffentlich gemacht, dass sie und ihr Ehemann Francis künftig getrennte Wege gehen. Im Interview mit Promiflash gibt sie nun ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben und verdeutlicht, wie sehr sie die Situation nach wie vor belastet. Nicht einmal ein spektakulärer Trip nach New York, wo sie am Wochenende als geladener Gast auf Heidi Klums (53) Halloweenparty weilte, konnte Katy auf andere Gedanken bringen. Ihr bester Freund begleitete sie zwar auf der Reise und gab sein Bestes, sie emotional aufzufangen, doch die Trauer war dauerhaft präsent: "Ich zerbreche trotzdem jede Sekunde weiter innerlich. Es gibt so viele Erinnerungen. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass er hier bei mir wäre", gesteht Katy und betont: "Der Schmerz ist so groß, dass ich die Zeit hier kaum genießen kann. Immer wieder fange ich an zu weinen."

Was ihr zusätzlich schwer zu schaffen macht, ist die unmittelbar bevorstehende Ausstrahlung von Forsthaus Rampensau Germany. Während der Dreharbeiten, die bereits im Sommer stattfanden, fehlte ihr Francis sehr. "Meine größte Herausforderung war, dass ich Heimweh hatte und meinen Mann ganz doll vermisst habe. Ich glaube, davon wird man in der Show auch einiges sehen", erzählt Katy. Den anderen Kandidaten habe sie immer wieder von ihrem Eheglück erzählt und davon, wie froh sie über Francis in ihrem Leben war. Dass alles so endet, kam für Katy völlig überraschend: "Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es jetzt so kommt, wie es gekommen ist." Mit Blick auf die Ausstrahlung ist sie deshalb besorgt: Sie könne bisher kaum abschätzen, wie es sich anfühlen wird, sich die Gespräche über ihren Mann anzuschauen. "Ich glaube, das wird noch einmal besonders schwer für mich", gesteht sie. Los geht die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" an diesem Freitag, dem 6. November, um 20:15 Uhr auf Sixx. Freitags erscheinen immer jeweils zwei neue Folgen kostenlos bei Joyn.

Rund 13 Jahre lang galten Katy und Francis als absolutes Traumpaar. Das Ende ihrer Beziehung machte die Dragqueen schließlich ausgerechnet an jenem Tag publik, an dem die beiden eigentlich ihren 14. Jahrestag zelebriert hätten. Zu ihrer emotionalen Trennungsmitteilung auf Instagram stellte Katy ein verträumtes Sammelsurium gemeinsamer Erinnerungsfotos online. Die Aufnahmen zeigten die beiden Liebenden aus vergangenen Tagen in innigen und vertrauten Momenten. Böse Worte oder gar Vorwürfe gegen ihren Mann gibt es bei Katy nicht. Stattdessen überraschte sie trotz der verletzten Gefühle mit bemerkenswerter Größe und richtete sogar versöhnliche Worte an die neue Frau an Francis' Seite. "Ich empfinde nichts als Liebe für Francis und wünsche ihm und seiner neuen Partnerin alles Gute für die Zukunft", stellte sie klar.

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Instagram / katybaehm Katy Bähm und Francis

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Getty Images Katy Bähm im Oktober 2024

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