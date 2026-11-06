Laura Blond erklärt: "Forsthaus"-Aus liegt nicht an Yasin

Eigentlich hatten sich die Fans schon auf den heutigen Start von Forsthaus Rampensau Germany gefreut. Doch daraus wird vorerst nichts: Die Show wurde auf 2027 verschoben. Kurz nach der Nachricht machte im Netz ein Gerücht die Runde. Demnach soll Realitystar Yasin Mohamed (35) als Nachrücker für das Format vorgesehen gewesen sein und so die Verzögerung ausgelöst haben. Forsthaus-Teilnehmerin Laura Maria Lettgen (31), die viele auch als Laura Blond kennen, äußert sich jetzt zu den Spekulationen. Auf ihrem Instagram-Kanal stellt die Influencerin klar, dass Yasin weder bei den Dreharbeiten dabei war noch derzeit für eine Teilnahme eingeplant ist. Mit ihrer Reaktion ist sie nicht allein. Auch Katy Bähm (33), die ebenfalls zu den Kandidaten der Show gehört, macht deutlich, dass der spätere Start nichts mit Yasin zu tun hat.

Laura sah sich nach eigenen Angaben zu einem Statement gezwungen, weil sie mit Nachrichten und Kommentaren zu dem angeblichen Zusammenhang überhäuft wurde. "Leute, ich habe mittlerweile eine Million Nachrichten und Kommentare gelesen, in denen behauptet wird, dass Yasin angeblich als Nachrücker ins Forsthaus gekommen sei und sich deshalb alles verschiebt. Das ist absoluter Schwachsinn!", erklärt sie in einer Nachricht an ihre Follower in ihrem Instagram-Channel. Sie stellt außerdem klar: "Er war nicht dabei und wird auch nirgendwo dabei sein, solange ein offenes Verfahren läuft. Also macht euch diesbezüglich bitte keine Sorgen." Wann genau es mit der Show losgeht, steht bisher noch nicht fest. Die Blondine zeigt sich jedoch optimistisch, dass bald Klarheit herrscht: "Wir bekommen bestimmt in nächster Zeit ein neues Startdatum und dann geht es endlich los. Bis dahin müssen wir uns einfach noch ein bisschen gedulden."

Mit dem Gerücht um einen möglichen Nachrücker war es jedoch noch nicht getan. Unter einem Beitrag von Promiflash behauptete ein Nutzer, Gigi Birofio (27) habe in der Show zu ausführlich über die Angelegenheit mit Yasin gesprochen. Deshalb müsse nun einiges an Material zensiert werden. Katy widersprach auch dieser Darstellung deutlich. Die Dragqueen reagierte auf die Behauptung unter dem Promiflash-Post mit einem knappen "Falsch." Auslöser der Spekulationen ist Yasins rechtliche Situation. Zahlreiche Nutzer im Netz vermuteten einen Zusammenhang zwischen seiner Verurteilung und der Verschiebung des Showstarts. Doch sowohl Laura als auch Katy weisen damit einen Zusammenhang zwischen Yasin und dem verschobenen Start entschieden zurück.

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Imago Laura Marie Lettgen beim Screening von "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora

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Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, August 2025

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