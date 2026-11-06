Vorwürfe gegen Ex Giuliano: Katy Bähm schießt gegen Ariel

Jetzt bekommt der Zoff zwischen Ariel (23) und Giuliano Hediger prominente Verstärkung. Katy Bähm (33) mischt sich jetzt öffentlich in den Streit zwischen Realitystar Ariel und deren Ex-Partner ein. Unter einem Promiflash-Beitrag zu den Vorwürfen der jungen Mutter schlägt sich Katy deutlich auf die Seite des Musikers. Dabei fällt vor allem auf, wie sie über Giuliano spricht: Sie nennt ihn ganz besitzergreifend "meinen Giuliano". Doch bei dieser Formulierung bleibt es nicht. Danach richtet sie eine unmissverständliche Drohung an Ariel: "Sie soll meinen Giuliano mal schön in Ruhe lassen – ansonsten nehme ich ihr die Extensions raus", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit in der Kommentarspalte. Damit macht Katy klar, dass sie von Ariels öffentlichen Aussagen offenbar wenig hält. Ob und in welchem Verhältnis Katy und Giuliano derzeit zueinander stehen, geht aus ihrem Kommentar allerdings nicht hervor. Ebenso ist bislang nicht bekannt, ob Ariel auf die deutlichen Worte reagiert hat.

Hinter Katys Ansage stecken schwere Vorwürfe, die Ariel gegen den Vater ihrer Tochter erhoben hat. Die Social-Media-Bekanntheit behauptet, Giuliano habe das gemeinsame Sorgerecht bei Auseinandersetzungen als Druckmittel eingesetzt. Konkret geht es dabei um Reisen mit dem gemeinsamen Kind. Nach Ariels Darstellung habe ihr Ex-Partner seine dafür notwendige Zustimmung an bestimmte Bedingungen geknüpft. Ohne sein Einverständnis hätte sie das Kind demnach nicht auf die jeweiligen Reisen mitnehmen dürfen. Aus diesem Grund spricht Ariel von "emotionaler Erpressung". Welche Forderungen Giuliano im Einzelnen gestellt haben soll, geht aus den vorliegenden Äußerungen nicht näher hervor. Giuliano selbst hat sich zu den Anschuldigungen bislang nicht öffentlich geäußert. Dafür hat er mit Katy nun eine prominente Unterstützerin, die öffentlich für ihn eintritt.

Öffentlich gemacht hatte Ariel die Vorwürfe in der Talksendung "GenZüri" des Schweizer Senders TeleZüri. Dort schilderte sie, dass es nach ihrer Darstellung gleich zweimal zu entsprechenden Konflikten über geplante Auslandsreisen mit ihrer Tochter gekommen sei. Die erste Auseinandersetzung soll sich ereignet haben, als Ariel am Dschungelcamp in Australien teilnahm. Ein weiterer Streit habe sich später vor den Dreharbeiten zu Die Bachelorette in Thailand ereignet. In beiden Fällen sei sie auf Giulianos Zustimmung angewiesen gewesen, um das gemeinsame Kind mitnehmen zu können. Ariel ordnete die Situationen in der Sendung als Beispiele dafür ein, wie das gemeinsame Sorgerecht ihrer Ansicht nach gegen sie verwendet worden sei. Mit ihren Aussagen in der Sendung hat Ariel eine Debatte ausgelöst, an der sich nun auch Katy beteiligt. Giulianos Sicht auf die beiden Konflikte wurde in den vorliegenden Angaben nicht wiedergegeben.

Anzeige Anzeige

Imago Katy Bähm bei der Premiere der dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Berliner Delphi Filmpalast

Anzeige Anzeige

Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige