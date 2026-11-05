Nach "Forsthaus": Katy Bähm brauchte Abstand zu Kumpel Gino

Katy Bähm (33) und Gino Bormann (38) treten in der vierten Staffel von Forsthaus Rampensau Germany gemeinsam an. Trotz ihrer engen Freundschaft brauchte die Künstlerin nach den Dreharbeiten zunächst eine kleine Pause von ihrem langjährigen Weggefährten. Warum, erklärt sie jetzt im Interview mit Promiflash. "Natürlich habe ich nach dem Forsthaus erst mal ein paar Tage Abstand von ihr gebraucht, denn wenn man so lange aufeinanderhockt und so viel Zeit miteinander verbringt, kann das auch ein bisschen nerven", erzählt Katy lachend. Das dauernde Zusammensein während der Produktion war also auch für die beiden eine Herausforderung. Ihrer Freundschaft habe die kurze Auszeit jedoch nicht geschadet. "Unsere Freundschaft hat sich keineswegs verändert. Nein, wir sind immer noch gut befreundet", betont sie gegenüber Promiflash.

Katy und Gino verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: Seit mehr als 15 Jahren kennt sie ihn in seiner Dragrolle Charlet Crackhouse. Mit Stella Destroy haben die beiden dieselbe Dragmutter und sind somit Dragschwestern. Daraus entwickelte sich über die Jahre ein beinahe familiäres Verhältnis. Auch in schwierigen Momenten kann Katy auf Gino zählen. "Aber als ich vor ein paar Tagen die Trennung von meinem Ehemann durchmachen musste, war Gino zum Beispiel eine der ersten Personen, die für mich da waren und mit denen ich mich getroffen habe", verrät sie im Gespräch mit Promiflash. Bei der Frage, wer innerhalb des Duos den Ton angibt, hat Katy ebenfalls eine klare Antwort: "Also, die Hosen habe definitiv ich an. Ich weiß, Gino würde das bestimmt andersherum sagen, aber nope, es war ich", erklärt sie lachend. Einen eigenen Eindruck können sich die Zuschauer ab dem 6. November um 20:15 Uhr auf Sixx verschaffen. Auf Joyn erscheinen freitags jeweils zwei neue Folgen kostenlos.

Vor rund drei Wochen hatte Katy auf Instagram öffentlich gemacht, dass ihre Ehe mit Francis gescheitert ist. Die Nachricht teilte sie ausgerechnet an dem Tag, an dem die beiden ihren 14. Jahrestag gefeiert hätten. Nach etwa 13 gemeinsamen Jahren gehen sie nun getrennte Wege. Zu ihrer Erklärung veröffentlichte die Künstlerin mehrere Bilder mit Erinnerungen an ihre Beziehung. In dieser belastenden Zeit war Gino einer ihrer ersten Ansprechpartner und traf sich mit ihr. Der Abstand, den Katy nach dem gemeinsamen "Forsthaus"-Abenteuer kurzzeitig gebraucht hatte, änderte an diesem Rückhalt nichts. Auch nach den Dreharbeiten sind die beiden eng befreundet geblieben.

Anzeige Anzeige

Joyn Katy Bähm, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Joyn Gino Bormann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

Anzeige Anzeige