Olivier Martinez beantragt Schutzanordnung gegen Halle Berry

Zwischen Halle Berry (60) und ihrem Ex-Mann Olivier Martinez (60) spitzt sich der Streit offenbar dramatisch zu. Wie TMZ und Page Six übereinstimmend berichten, hat der Schauspieler eine vorläufige Schutzanordnung gegen die Oscarpreisträgerin beantragt. Zusätzlich fordert er das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen zwölfjährigen Sohn Maceo. In seinem Antrag behauptet Olivier, die Schauspielerin habe den Jungen am 26. September 2026 körperlich angegriffen. Demnach soll sie sich auf Maceo gestürzt, ihre Hände um seinen Hals gelegt und ihn gewürgt haben. Olivier erklärt weiter, sein Sohn habe ihn nach dem mutmaßlichen Vorfall angerufen und ihm von dem Angriff sowie einem Würgegriff berichtet. Bei diesen Angaben handelt es sich bislang ausschließlich um die Darstellung des Vaters in den Gerichtsunterlagen. Eine unabhängige Bestätigung für den geschilderten Vorfall geht aus den Berichten nicht hervor. Ebenso ist bislang keine gerichtliche Feststellung bekannt, die die Anschuldigungen gegen Halle bestätigt.

In seinem Antrag stellt Olivier das Geschehen nicht als Einzelfall dar. Er wirft seiner Ex-Frau vor, den Sohn bereits zuvor körperlich attackiert zu haben. In den Gerichtsunterlagen heißt es laut Page Six: "Im Laufe der vergangenen anderthalb Jahre habe Frau Berry Maceo zu Boden gerungen und ihn gezwungen, 'aufzugeben'." Neben dem alleinigen Sorgerecht verlangt der Schauspieler laut TMZ außerdem, dass das Gericht die Oscarpreisträgerin anweist, sich sowohl von ihm selbst als auch von Maceo fernzuhalten. Ob bereits über diese Forderungen entschieden wurde, geht aus den Berichten nicht hervor. Page Six wandte sich wegen der schweren Anschuldigungen an Halles Vertretung, erhielt zunächst jedoch keine Antwort. Damit ist bislang nur Oliviers Schilderung öffentlich dokumentiert.

Halle und Olivier waren mehrere Jahre miteinander verheiratet und sind seit ihrer Trennung weiterhin durch ihren Sohn Maceo verbunden. In den Gerichtspapieren erhebt der Schauspieler laut Page Six noch weitere Anschuldigungen. So soll die Schauspielerin im Zusammenhang mit Streitigkeiten über den Kindesunterhalt zu Maceo gesagt haben, sein Vater sei "eine weiße Schlampe, die versucht, eine schwarze Frau auszurauben". Anschließend habe sie ihren Sohn gefragt: "Wie fühlst du dich damit als schwarzer Mann?" Auch diese Äußerungen sind lediglich Bestandteil der von Olivier vorgebrachten Vorwürfe. Den Berichten zufolge liegen weder eine bestätigende Reaktion von Halle noch eine gerichtliche Feststellung dazu vor. Ob die Schauspielerin die Aussagen bestreitet oder sich zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Antrag äußern wird, ist derzeit nicht dokumentiert.

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Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry im Juni 2014

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Getty Images Olivier Martinez, Model und Schauspieler

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