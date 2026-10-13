Darum nutzt der Palast ein altes Foto von Haakon und Mette

Das norwegische Königshaus hat seinen Internetauftritt angepasst. Seit Montag, dem 12. Oktober, erscheint die Webseite wieder mit hellem Hintergrund. Die schwarze Gestaltung, mit der der Palast an den verstorbenen König Harald V. (†89) erinnert hatte, ist verschwunden. Stattdessen begrüßen nun König Haakon VIII. (53) und Königin Mette-Marit (53) die Besucher der Startseite. Doch wie Dagbladet berichtet, fällt dabei ein Detail auf: Das Foto des neuen Königspaares stammt bereits aus dem Jahr 2023. Die Umgestaltung erfolgte kurz nach dem offiziellen Ende der Hoftrauer am 9. Oktober. Während der Trauerzeit hatte ein Bild von Harald die Startseite geprägt. Nun rückt das neue Königspaar in den Mittelpunkt – allerdings noch ohne aktuelles gemeinsames Porträt.

Royal-Expertin Caroline Vagle von Se og Hør hat dafür Verständnis. "Eine neue Ära hat begonnen. Die Hoftrauer ist vorbei und für die Königsfamilie beginnt wieder der Alltag", erklärt sie gegenüber Dagbladet. Dass der Palast zunächst auf ein älteres Foto zurückgreift, überrascht sie nicht. "Einige hatten nach dem Thronwechsel vielleicht neue Fotos erwartet, aber ich habe volles Verständnis dafür, dass dies angesichts des Gesundheitszustands der Königin und der Tatsache, dass der Thronwechsel noch nicht lange zurückliegt, keine Priorität hatte." Schließlich gebe es hinter den Kulissen einiges zu organisieren. Beim vorherigen Thronwechsel habe die Hoftrauer noch vier Monate gedauert, erinnert die Expertin. Diesmal müsse das Königshaus zahlreiche interne Abläufe bewältigen, während die offiziellen Termine bereits wieder aufgenommen würden. Haakon ist beispielsweise am heutigen Dienstag zu seinem ersten offiziellen Gemeindebesuch als König in Narvik unterwegs. Anschließend besucht er die norwegischen Streitkräfte in Finnmark.

Auf seine Ehefrau muss der Monarch bei solchen Terminen vorerst verzichten. Mette-Marit befindet sich nach ihrer Lungentransplantation weiterhin in der Rehabilitation. Erst vergangene Woche teilte der Palast mit, dass die Königin voraussichtlich bis zum kommenden Sommer keine offiziellen Verpflichtungen wahrnehmen werde. Mit der Neugestaltung der Webseite wird auch eine weitere Veränderung sichtbar: Königin Sonja (89) gehört dort nicht mehr zum engeren Kreis des Königshauses. Die Witwe von Harald wird nun gemeinsam mit Prinz Sverre Magnus (20) und Prinzessin Märtha Louise (55) unter den weiteren Mitgliedern der Königsfamilie aufgeführt. Damit zeigt sich die neue Rollenverteilung nach dem Thronwechsel inzwischen auch im offiziellen Internetauftritt des norwegischen Hofes.

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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Getty Images König Haakon und Königin Mette-Marit bei der Trauerfeier für Prinzessin Astrid in Oslo

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Getty Images König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit grüßen vom Balkon des Königspalasts in Oslo nach der Beisetzung von König Harald V