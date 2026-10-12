Mette-Marit bleibt: Sonja verliert ihren Platz im Königshaus

Seit dem Ende der offiziellen Trauerzeit in Norwegen hat sich für Königin Sonja (89) einiges verändert. Die Mutter von König Haakon VIII. (53) gehört nicht mehr zum engeren Königshaus, sondern wird auf der Website des Hofes nur noch als Mitglied der weiteren Königsfamilie geführt. Zum innersten Kreis zählen jetzt lediglich drei Royals: Haakon selbst, seine Ehefrau Königin Mette-Marit (53) und die gemeinsame Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22). Der Grund dafür liegt in den Regeln des Hofes. Demnach gehören zum Königshaus der regierende Monarch und dessen Ehepartner sowie die nächsten Thronberechtigten der folgenden Generationen und ihre Partner. Während Mette-Marit, die sich aus gesundheitlichen Gründen erst einmal bis Sommer 2027 zurückzieht, als Ehefrau des Königs weiterhin dazugehört, fällt Sonja nach dem Tod ihres Mannes König Harald V. (†89) am 28. August 2026 nicht mehr unter diese Definition. Aus der Öffentlichkeit verschwindet sie deshalb aber keineswegs: Noch am Montagvormittag besuchte sie das Nationalarchiv in Oslo und nahm dort einen offiziellen Termin wahr.

Dabei war Sonja zunächst weiterhin als Mitglied des engeren Königshauses geführt worden. Nach Haralds Tod hatten mehrere Medien entsprechend berichtet, dass künftig vier Royals zu diesem Kreis zählen würden. Doch offenbar war die damalige Darstellung auf der Website des Hofes nicht korrekt. Kommunikationschefin Guri Varpe erklärte gegenüber VG: "Die Website des Königshauses war seit dem Tod von König Harald eine vorläufige Website im Trauermodus, und es herrschte Hoftrauer." Mit dem Ende der Trauerzeit seien die Angaben überarbeitet und Sonjas Zuordnung korrigiert worden. Der Hof räumte außerdem ein, dass im Zuge der Umstellungen noch weitere fehlerhafte Informationen auftauchen könnten. Auf Sonjas eigener Seite wird ihre künftige Rolle bereits beschrieben: "Königin Sonja war 35 Jahre lang Norwegens Königin, an der Seite von König Harald vom 17. Januar 1991 bis zu seinem Tod am 28. August 2026. Königin Sonja nimmt offizielle Termine wahr, bei denen sie das Königshaus repräsentiert." Sie wird damit nun in derselben Kategorie geführt wie Prinz Sverre Magnus (20) und Prinzessin Märtha Louise (55).

Haakon hatte nach dem Tod seines Vaters unmittelbar die Nachfolge auf dem norwegischen Thron angetreten. Eine Krönung oder gesonderte Amtseinführung war dafür nicht erforderlich. Seine Ehefrau Mette-Marit wurde damit zur Königin. Für Sonja brachte der Thronwechsel dagegen noch eine weitere Änderung mit sich: Laut Aftenposten entschied Haakon, dass seine Mutter künftig nicht mehr mit "Ihre Majestät" angesprochen werden soll. Wie Guri Varpe erklärte, folge der König damit der bisherigen Linie, königliche Anredeformen nur eingeschränkt zu verwenden. Ihren Titel als Königin darf Sonja trotzdem behalten. Auch ihre Aufgaben als Repräsentantin des Königshauses führt sie fort. Die neue Einordnung ändert also vor allem ihre offizielle Stellung – nicht aber ihre Zugehörigkeit zur Königsfamilie.

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Getty Images Königin Sonja von Norwegen bei der Treueeid-Zeremonie im Stortinget in Oslo

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Getty Images König Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Königin Sonja, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus grüßen in Oslo

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Getty Images Königin Sonja, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus winken nach der Beisetzung von König Harald V in Oslo