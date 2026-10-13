Halle Berrys Ex will Tochter aus Sorgerechtsstreit halten

Im heftigen Sorgerechtsstreit zwischen Halle Berry (60) und Olivier Martinez (60) schießt der Schauspieler jetzt gegen eine ganz bestimmte Zeugin: Halles 18-jährige Tochter Nahla Aubry (18) soll aus dem Prozess um den gemeinsamen Sohn Maceo komplett herausgehalten werden. Das belegen offizielle Gerichtsdokumente, die Us Weekly am Montag publik machte. Darin stellt Olivier klar, dass er Nahla für voreingenommen hält. Ihre Aussage habe für den Fall keinerlei Bedeutung, da sie der Streit schlicht und ergreifend nichts angehe. "Frau Aubry ist zweifellos befangen. Ich halte es nicht für angemessen, dass [Berry] versucht, ihre Tochter in einen Rechtsstreit hineinzuziehen, der sie nicht betrifft", heißt es in den Dokumenten. Gleichzeitig pocht der Schauspieler darauf, dass eine andere Stimme sehr wohl gehört wird: Sein 13-jähriger Sohn Maceo solle vor Gericht selbst schildern dürfen, was sich am 26. September zugetragen hat.

Nahla, die aus Halles früherer Beziehung mit Gabriel Aubry (50) stammt, hatte sich zuvor in einer eidesstattlichen Erklärung klar hinter ihre Mutter gestellt. "Ich habe nie gesehen, dass meine Mutter Maceo geschlagen, geohrfeigt, gewürgt, gepackt oder auf irgendeine Weise körperlich misshandelt hat", erklärte sie laut Us Weekly. Und weiter: "In all den Jahren, in denen ich mit meiner Mutter zusammengelebt habe, habe ich nie erlebt, dass sie sich irgendjemandem gegenüber gewalttätig verhalten hat." Olivier hält dagegen, dass Maceo dem Gericht seine eigene Version mitteilen wolle. Dessen Schilderung sei aus seiner Sicht entscheidend, um die Wahrheit über den Vorfall zu klären. Der Schauspieler behauptet außerdem, dass der Teenager Angst gehabt habe, man würde im Zweifel eher seiner berühmten Mutter als ihm glauben. Genau aus diesem Grund soll Maceo nach dem angeblichen Vorfall ein Foto von Halle gemacht haben, um einen handfesten Beweis in der Hand zu haben. Der nächste Gerichtstermin ist bereits für Freitag, den 16. Oktober, geplant.

Hintergrund des Verfahrens sind schwere Vorwürfe, die Olivier gegen seine Ex-Frau erhebt. Maceo soll ihm am 26. September am Telefon berichtet haben, Halle habe ihn während eines Streits körperlich angegriffen und gewürgt. Die Schauspielerin weist das entschieden zurück: Ihr Anwaltsteam bezeichnete die Anschuldigungen gegenüber Us Weekly als "völlig unbegründet und absichtlich irreführend". Halle stellt das Ganze völlig anders dar: Laut ihr gab es überhaupt keinen Angriff, sie und ihr Sohn hätten bloß wild miteinander herumgetollt. Der Streit soll bei einem Virtual-Reality-Spiel ausgebrochen sein. Olivier fackelte jedoch nicht lange und erwirkte am 1. Oktober eine einstweilige Gewaltschutzanordnung für sich und Maceo. Zusätzlich forderte er, das bisher hälftig geteilte Sorgerecht vorübergehend zu streichen, und verlangte ein striktes Kontaktverbot für Halle bis zum nächsten Gerichtstermin. Die beiden waren von 2013 bis 2016 verheiratet. Welche Version des Vorfalls zutrifft, ist bislang nicht geklärt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivier Martinez bei einer Filmpremiere

Anzeige Anzeige

Instagram / halleberry Halle Berry, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry, Schauspieler