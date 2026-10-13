Vincent Gross feiert überraschende Ballermann-Premiere

Auf dem Mallorca-Programm steht eine Personalie, die kaum jemand auf dem Zettel hatte: Vincent Gross (30) ist beim Megapark-Closing dabei. Für den Schweizer ist es der erste Auftritt am Ballermann überhaupt. Vom 15. bis 18. Oktober wird an der Playa de Palma vier Tage lang der Saisonabschluss gefeiert. Wann genau Vincent auf die Bühne darf, verrät der bislang veröffentlichte Spielplan nicht. Sicher ist nur, dass er sich das Aufgebot mit alten Hasen der Insel teilt, darunter Mia Julia (39), Isi Glück und Mickie Krause (56).

Der Instagram-Account ballermannhits kündigt ihn mit diesen Worten an: "Das einzige neue Gesicht beim Closing gehört dem Aperol-Spritz- und Ouzo-Sänger Vincent Gross." Für den Sänger ist der Termin ein weiterer Schritt weg vom klassischen Schlager und hin zur Partyszene der Insel. Passendes Material hat er längst im Repertoire: Mit "Ouzo" und "Aperol Spritz" hat er zwei Feiersongs veröffentlicht, die thematisch bestens zum Ballermann passen. Danach ist die Saison noch nicht vorbei. Vom 22. bis 25. Oktober steigt das Closing im Bierkönig, wo unter anderem Julian Sommer, Peter Wackel und Ikke Hüftgold (50) erwartet werden. Dann beginnt für die Partymeile die Winterpause.

In den vergangenen Wochen sorgte Vincent vor allem mit frischer Musik für Schlagzeilen. Im August 2026 erschien "Ich frage für nen Freund", ein Duett mit seinem Schlagerkollegen Tim Peters. Der Song setzt auf flotte Beats, eine Melodie, die sofort hängen bleibt, und reichlich Wortwitz. Auch damit macht der Sänger klar, wohin die Reise geht: Richtung ausgelassener Partymusik. Schon sein Album "Prost!" aus dem Jahr 2025 mischte Schlagerklänge mit Partysounds und ließ diese Neuausrichtung erahnen. Parallel erobert er auch die Leinwände. Ab dem 22. Oktober ist Vincent in der Komödie "Der perfekte Urlaub" zu sehen. Über den langen Dreh sagte er gegenüber Blick: "Wir haben zwei Tage lang intensiv gedreht. Ich bin um eins am Nachmittag dort gewesen und war morgens um drei, vier Uhr fertig. Und das zwei Tage lang."

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Getty Images Vincent Gross beim Schlagerboom Open Air in Kitzbühel, 21. Juni 2025

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IMAGO / Michel Kaers Vincent Gross, Schlagersänger

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https://www.instagram.com/p/DDZ_O5XNjcH/?img_index=1 Kerstin Ott und Vincent Gross, Charity Aktion, Dez. 2024

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