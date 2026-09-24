14-Stunden-Tage: Vincent Gross' Kinodebüt wird zur Tortur

Für seinen ersten Auftritt auf der großen Leinwand hat Vincent Gross (30) ordentlich durchhalten müssen. Der Schlagersänger ist in der Komödie "Der perfekte Urlaub" zu sehen, die am 22. Oktober 2026 in die Kinos kommt. Dafür stand er im vergangenen November gleich zwei Tage lang bis zu 14 Stunden am Stück vor der Kamera, wie er Blick erzählt: "Wir haben zwei Tage lang intensiv gedreht. Ich bin um eins am Nachmittag dort gewesen und war morgens um drei, vier Uhr fertig. Und das zwei Tage lang." Gedreht wurde eine Partyszene, in der Vincent mit einem überdimensionalen Aperol-Spritz-Glas eine Polonaise anführt. Die Sequenz ist im fertigen Film am Ende nur rund eineinhalb Minuten lang. Für diese kurze Szene wurde jedoch mehrfach aus unterschiedlichen Perspektiven gedreht – draußen, drinnen und zusätzlich in einer Übersichtsaufnahme. Zwischen den einzelnen Einstellungen kam es dabei zu längeren Wartezeiten.

Besonders kurios: Gefeiert wurde völlig ohne Ton. "Ich war etwa 200 Meter weiter weg und habe mit zweihundert Statisten vor der Bühne Party gemacht. Und das immer und immer wieder – ohne Musik, weil man den Dialog hören musste. Das Lied wurde im Nachgang hinzugefügt", erklärte Vincent. Sein Song "Aperol Spritz" landete also erst nachträglich unter den Bildern. Hinzu kamen die eisigen Novembertemperaturen, gegen die sich das Team mit Wärmedecken zu schützen versuchte, sowie zahlreiche Wiederholungen. Der Aufwand steht dabei in einem deutlichen Verhältnis zur tatsächlichen Bildschirmzeit: Im fertigen Film ist der Sänger insgesamt wohl nur rund 15 Sekunden deutlich zu sehen. Regisseur Bora Dagtekin (47) wollte den Track für die Fortsetzung von "Das perfekte Geheimnis" unbedingt einsetzen – deshalb spielt Vincent auch keine erfundene Figur, sondern sich selbst. Die Handlung: Eine Freundesgruppe reist nach Mallorca, die Finca brennt ab und statt Erholung folgt das All-inclusive-Chaos in einem Hotel.

Nach seinem Gastspiel in der Telenovela Rote Rosen ist der Kinopart für Vincent der nächste Schritt vor der Kamera. Dass er in "Der perfekte Urlaub" an der Seite prominenter Darsteller mitwirkt, war bereits bekannt. Am Set traf er auf bekannte Namen, die ihm bereits seit Jahren vertraut sind. "Es war für mich total aufregend. Viele der Hauptdarsteller sind Stars aus meiner Kindheit und Jugend. Von Elyas M'Barek über Frederick Lau bis Jessica Schwarz", erzählte er Blick. Und weiter: "Ich war beim Drehbeginn schon sehr beeindruckt von all diesen Filmgrößen." Ganz uneingeschränkt begeistert ist er vom Filmgeschäft aber nicht: "Die ganze Warterei würde mir als Schauspieler wohl irgendwann auf den Geist gehen." Der Sänger steht einer Schauspielkarriere weiterhin offen gegenüber. Weitere Rollen dürften für ihn künftig gern etwas größer ausfallen. "Ich bin für fast alle Schandtaten zu haben! Es wäre mal spannend, ein bisschen Text zu haben", betonte er.

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IMAGO / Michel Kaers Vincent Gross, Schlagersänger

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Getty Images Vincent Gross beim Schlagerboom Open Air in Kitzbühel, 21. Juni 2025

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Getty Images Achim Flebbe, Jessica Schwarz, Jella Haase, Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Bora Dagtekin und Rita