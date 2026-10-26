Nach "Masked Singer"-Sieg: Vincent Gross ist wieder Single

Schlagersänger Vincent Gross (30) und die Kunststudentin Sara sind nicht mehr zusammen. Gegenüber Blick bestätigt der Musiker, dass die beiden bereits seit einigen Monaten getrennte Wege gehen. Wann genau ihre Beziehung endete, möchte der 30-Jährige allerdings für sich behalten. Als Grund für das Liebes-Aus nennt Vincent vor allem die Entfernung zwischen ihren Wohnorten und ihre unterschiedlichen Lebenssituationen. Während er in Basel lebt, wohnt die 24-Jährige im rund 250 Kilometer entfernten Saarbrücken. Mit dem Auto dauert die Fahrt zwischen den beiden Städten etwa drei Stunden. Dadurch wurde es für das damalige Paar auf Dauer immer schwieriger, genügend Zeit miteinander zu verbringen. Vincent erklärt: "Die Fernbeziehung und unsere unterschiedlichen Lebenssituationen haben es uns auf Dauer nicht leicht gemacht, genügend gemeinsame Zeit zu finden. So haben wir uns mit der Zeit auseinandergelebt. Wir sind im Guten auseinandergegangen und blicken auf eine schöne gemeinsame Zeit zurück."

Anfang 2024 machten Vincent und Sara ihre Beziehung öffentlich. Auch danach begleitete die Kunststudentin den Sänger gelegentlich zu Veranstaltungen. Noch Anfang Mai 2026 besuchten die beiden gemeinsam die Verleihung des Prix Walo im Zürcher Kongresshaus. Für Sara war es ein besonderer Termin, denn sie lief dort erstmals über einen roten Teppich. Dass sie solche Auftritte nicht gewohnt war, verriet sie damals im Gespräch mit Blick. "Ich bin bei solchen Dingen immer sehr aufgeregt. Aber wenn ich Vincent mit dabei habe, ist es halb so schlimm", erklärte sie. Ob die Beziehung kurz danach oder erst später endete, bleibt unklar. Der The Masked Singer-Gewinner verrät lediglich, dass die Trennung bereits mehrere Monate zurückliegt.

Noch im August 2025 hatte Vincent liebevoll über Sara gesprochen. "Sara ist für mich wie ein Lottosechser", schwärmte der Sänger damals gegenüber Tele. Gleichzeitig räumte er ein, dass sein voller Terminkalender die Beziehung nicht immer leicht machte. Beruflich war er viel unterwegs und konnte deshalb nicht ständig bei seiner Partnerin in Saarbrücken sein. Für ihr Verständnis zeigte er sich damals dankbar: "Ich bin Sara sehr dankbar dafür, dass sie den ganzen Zirkus mitmacht. Es ist für sie nicht einfach, denn ich bin viel unterwegs", betonte Vincent gegenüber dem Medium.

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Imago Vincent Gross und seine damalige Freundin Sara bei der Verleihung des 50. Prix Walo im Kongresshaus Zürich

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Imago Vincent Gross und seine damalige Freundin Sara bei der Verleihung des 50. Prix Walo im Kongresshaus Zürich

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Joyn Vincent Gross bei "The Masked Singer"

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