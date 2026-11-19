Für Bryan Cranston (70) ist sein neuestes Projekt alles andere als ein gewöhnlicher Job. In dem Animationsfilm "Tangles", der sich mit dem Thema Alzheimer beschäftigt, leiht der Schauspieler einem Mann seine Stimme, dessen Ehefrau an der fortschreitenden Gehirnerkrankung leidet. Bei einer Vorführung des Films Anfang der Woche verriet der Breaking Bad-Star im exklusiven Gespräch mit Page Six, warum ihm die Geschichte so nahegeht: Er hat die Krankheit in seiner eigenen Familie miterlebt. Seine Mutter Peggy Sell war ebenfalls an Alzheimer erkrankt und starb im Jahr 2004. "Meine Mutter hatte Alzheimer. Deshalb wusste ich, wie es ist, sich in diese Situation hineinzuversetzen", erklärte Bryan. Die schwierigen Erlebnisse mit seiner Mutter hätten ihm geholfen, sich besser in die verletzliche Seite seiner Figur hineinzuversetzen. Gleichzeitig habe er dadurch auch deren Stärke und den Umgang mit der Verdrängung der Realität besser nachvollziehen können.

Auch andere Beteiligte brachten persönliche Erfahrungen in das Projekt ein. Zum Sprechercast von "Tangles" gehören außerdem Julia Louis-Dreyfus (65), Abbi Jacobson, Samira Wiley (39) und Beanie Feldstein (33). Nach Bryans Eindruck haben alle Beteiligten bereits persönliche Erfahrungen mit Alzheimer gemacht. Besonders den unberechenbaren Verlauf der Erkrankung hob er hervor. "Die Krankheit schreitet nicht auf natürliche Weise voran ... sie wirft einen wirklich aus der Bahn", schilderte er gegenüber Page Six. Trotz des ernsten Themas sei die Arbeit an dem Film aber "überhaupt nicht deprimierend" gewesen, betonte der Schauspieler. Der Streifen zeige zwar "Momente der Traurigkeit und Momente der Verzweiflung", gleichzeitig aber auch Glück, Freude und einen starken Zusammenhalt innerhalb der Familie. Bryan zufolge spiegelt "Tangles" damit die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrungen wider.

Das Verhältnis zwischen Bryan und seiner Mutter war über viele Jahre hinweg schwierig. Nachdem sein Vater die Familie verlassen hatte, kümmerte sich Peggy allein um ihn und seine beiden Geschwister. Gleichzeitig hatte sie mit ihrer Alkoholsucht zu kämpfen. "Es gab einige Spannungen, es gab Stress, und wir kamen nicht immer miteinander aus", erinnerte sich der Schauspieler im Gespräch mit People. Mit der Alzheimerdiagnose seien die Konflikte jedoch in den Hintergrund gerückt. Übrig geblieben seien Liebe, Fürsorge und schlichte gemeinsame Momente: Mutter und Sohn gingen spazieren, betrachteten den Himmel oder fütterten Enten. "Es hat das Leben vereinfacht, aber auch neutralisiert", erklärte Bryan dem Magazin. 2019 teilte er ein altes Foto von Peggy aus den späten 1940er-Jahren, als sie gerade eine Schauspielkarriere begonnen hatte. "Dieses Glamourfoto bringt mich zum Lächeln. Du sahst wunderschön aus, Mom", schrieb er dazu. Gleichzeitig bat er um Spenden für die Suche nach einem Heilmittel.

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Imago Bryan Cranston, Schauspieler

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Imago Bryan Cranston und seine Frau Robin Dearden, Juni 2023

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