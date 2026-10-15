"Kann dich nicht vergessen": Serkan Yavuz über Ex Samira

Serkan Yavuz (33) scheint seine Ex Samira (32) noch lange nicht vergessen zu haben. Obwohl die beiden kein Paar mehr sind, spielt seine frühere Partnerin offenbar weiterhin eine wichtige Rolle in seinem Leben – und das nicht nur wegen der zwei gemeinsamen Kinder. In einer neuen Folge von Samiras Podcast "Main Character Mode" sprechen die beiden offen über ihre Gefühle und darüber, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Dabei macht Serkan ein überraschendes Geständnis mit Augenzwinkern: "Ich date nicht, ich bin jetzt asexuell, ich mache gar nichts mehr." Doch damit nicht genug. Direkt an seine Ex-Frau gerichtet, fügt er hinzu: "Ich kann und will dich auch gar nicht so vergessen, verstehst du?" An eine neue Beziehung sei für ihn derzeit nicht zu denken. "Ich habe jetzt keine Absicht, rauszugehen, weil ich könnte mich auf gar keine Person einlassen", erklärt der Realitystar.

Im Gespräch erinnert sich Serkan auch daran, wie eng die beiden während ihrer Beziehung miteinander verbunden waren. Die beiden waren schließlich nicht nur ein Liebespaar, sondern auch enge Vertraute. "Wir haben so viel Spaß miteinander, weil wir waren nicht nur irgendwie Eheleute oder sonst was oder ein Pärchen oder, ich finde, auch wie so beste Freunde, verstehst du?", erinnert sich Serkan. Besonders das gemeinsame Lachen und die Unbeschwertheit ihrer Beziehung habe er geliebt. "Es war alles so gut, es hat so harmonisch mit diesem Lachen und so und dieses Unbeschwerte, das habe ich immer so geliebt", schwärmt er. Nach ihrer Trennung durchlebten die beiden allerdings eine schwierige Zeit, in der sie zeitweise überhaupt keinen direkten Kontakt mehr hatten. Inzwischen hat sich ihr Verhältnis deutlich verbessert. Serkan zeigt sich dankbar dafür, dass Samira wieder so offen mit ihm umgeht. "Ich kann mich nur tausendmal bedanken einfach, dass es jetzt so ist, wie es ist und dass du einfach der Mensch bist, der du bist", sagt er.

So vertraut Samira und Serkan inzwischen wieder miteinander umgehen, ein Liebescomeback gibt es derzeit nicht. Das stellt der Realitystar im Podcast ausdrücklich klar: "Nein, wir sind nicht zusammen. Es ist alles super so." Auch neue Partner gebe es aktuell auf beiden Seiten nicht. Sollte Samira irgendwann einen anderen Mann kennenlernen, würde Serkan ihr das von Herzen gönnen. "Selbst wenn Samira einen neuen Partner hätte, ich gönne ihr das größte Glück der Welt. Ich wünsche dir nur das Beste", versichert er. Samira wiederum möchte sich mit einer neuen Beziehung Zeit lassen. Die vergangenen Ereignisse hätten Spuren hinterlassen, die sie zunächst verarbeiten müsse. "Ich muss meine Sachen aufräumen, du solltest deine aufräumen", erklärt sie ihrem Ex-Mann. Für den Moment sind beide offenbar froh, nach den schwierigen Monaten wieder so gut miteinander auszukommen.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025