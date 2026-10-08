Nach Trennung: Samira genießt einen Abend mit Ex Serkan

Gemeinsamer Abend trotz Trennung: Samira Yavuz (32) hat mit ihrem Ex-Partner Serkan Yavuz (33) eine Comedyshow besucht. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, wie es dazu kam: Serkan hatte zwei Tickets für einen Auftritt von Özcan Coşar und fragte die Mutter seiner Kinder kurzerhand, ob sie ihn begleiten wolle. Bei ein, zwei Gläschen Wein genoss die zweifache Mutter den Ausflug offenbar in vollen Zügen. "So viel wie an diesem Abend habe ich schon lange nicht mehr gelacht", schwärmt sie in dem Podcast. Dass die beiden nach ihrer Trennung gemeinsam in der Öffentlichkeit unterwegs waren und Samira so begeistert von dem Abend erzählt, dürfte die bereits kursierenden Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback weiter anheizen. Eine erneute Beziehung mit Serkan bestätigt sie allerdings nicht. Stattdessen macht Samira deutlich, dass sie vor allem froh darüber ist, weiterhin schöne Momente mit ihrem Ex erleben zu können.

Auf Serkans Einladung habe sie spontan reagiert und sich gedacht: "Warum nicht?" Ein wenig blauäugig sei sie an die Sache herangegangen, gibt Samira zu – schließlich vergesse sie manchmal, wie bekannt die beiden sind. Erst vor Ort sei ihr die Außenwirkung bewusst geworden. "Dann habe ich schon so die Blicke gespürt. Man war nicht unbekannt in dem Raum", berichtet sie im Podcast. Ihr Vorgehen bezeichnet Samira rückblickend als leichtsinnig. Durch die Aufmerksamkeit habe sie sich kurzzeitig unsicher und regelrecht "durchbohrt" gefühlt, schlimm sei die Situation für sie jedoch nicht gewesen. Schließlich habe es auch nette Fanbegegnungen und einige Fotowünsche gegeben. Eine Person wollte sogar ganz direkt wissen: "Hey, wie ist der Beziehungsstatus?" Samiras Fazit fällt dennoch eindeutig positiv aus: "Es war ein richtig schöner Abend und irgendwie ist es auch schön, dass wir so was zusammen machen können. Serkan wird für immer ein Teil in meinem Leben sein."

Den Grund für diese dauerhafte Verbindung sieht Samira vor allem in den beiden gemeinsamen Töchtern. Sie male sich bereits aus, später einmal friedlich zusammen mit Serkan ins Krankenhaus zu fahren, wenn ihre Kinder selbst Nachwuchs bekommen und die beiden gemeinsam ihre Enkel begrüßen. Nach ihrer Einschätzung werden sie "bis zum letzten Atemzug" miteinander zu tun haben. Dafür müssten sie nicht "unfassbar eng" miteinander sein, könnten einander aber eben auch "nicht canceln". Genau deshalb schätze sie gemeinsame Unternehmungen wie den Comedyabend. Spekulationen über eine Versöhnung hatte es bereits nach ihren Oktoberfestfotos gegeben. Darauf trug sie die Schleife ihres Dirndls rechts. Traditionell steht diese Position dafür, dass die Trägerin vergeben, verlobt oder verheiratet ist. In den Kommentaren vermuteten daher zahlreiche Fans, dass zwischen Samira und Serkan wieder mehr laufen könnte. Ihren aktuellen Beziehungsstatus hat Samira bislang jedoch nicht konkret benannt. Die Comeback-Gerüchte bestätigte sie weder damals noch mit ihren jetzigen Aussagen.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im Oktober 2026