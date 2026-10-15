Wieder ein Paar? Serkan und Samira verraten Beziehungsstatus

Samira Yavuz (32) und Serkan Yavuz (33) zeigen sich nach ihrer Trennung wieder häufiger gemeinsam – und das sorgt bei vielen Fans für Spekulationen über ein mögliches Liebescomeback. Auch ein Insider behauptete nun, dass die beiden längst wieder ein Paar seien und gemeinsam ihre Zukunft planen würden. In einer neuen Folge von Samiras Podcast "Main Character Mode" sprechen die beiden Realitystars nun selbst Klartext über ihren Beziehungsstatus. "Es fragen ja immer alle: Und seid ihr zusammen? Was ist zwischen uns und so?", leitet Serkan das Thema ein. Seine Antwort fällt eindeutig aus: "Nein, wir sind nicht zusammen. Es ist alles super so." Auch neue Partner gebe es derzeit bei keinem der beiden. Stattdessen genießen die Ex-Eheleute ihren inzwischen entspannten Umgang miteinander und unternehmen regelmäßig etwas zusammen. Dass ihre gemeinsamen Auftritte immer wieder Fragen aufwerfen, ist ihnen durchaus bewusst. Samira fragt sich allerdings, warum sie sich dafür überhaupt rechtfertigen müsse.

Wie schnell solche Spekulationen entstehen, erlebte Samira erst kürzlich bei einer Veranstaltung von Comedian Özcan Coşar. Eine Frau habe sie dort zunächst um ein gemeinsames Foto gebeten und anschließend unvermittelt gefragt: "Und seid ihr wieder zusammen?" Samira wusste im ersten Moment nicht, wie sie darauf reagieren sollte. "Muss ich es ihr jetzt irgendwie erklären, also warum wir dann aber doch hier zusammen sind, oder reicht's auch einfach nur, wenn ich nein sage?", erinnert sie sich an ihre Gedanken. Auch Serkan findet solche Situationen schwierig, da man nie wisse, wie die eigene Antwort anschließend weitererzählt werde. Gleichzeitig betont er, dass er Samira ihr persönliches Glück von Herzen gönne: "Selbst wenn Samira einen neuen Partner hätte, ich gönne ihr das größte Glück der Welt. Ich wünsche dir nur das Beste." Er glaube nicht, dass neue Beziehungen ihren inzwischen guten Umgang miteinander und die gemeinsame Betreuung der Kinder gefährden würden. Allerdings wären gemeinsame Konzert- oder Comedybesuche dann möglicherweise nicht mehr so selbstverständlich.

Dass die Gerüchte um ein Liebescomeback irgendwann ganz verschwinden, bezweifelt Samira ohnehin. Schließlich bleiben sie und Serkan durch ihre beiden Töchter dauerhaft miteinander verbunden. "Ich glaube, selbst wenn Nova 30 Jahre alt ist und die entbindet und kriegt selber ein Kind und wir gehen danach zum Bäcker und sitzen da zusammen [...] sogar dann würden die Leute sagen, ja, die sind doch wieder zusammen", vermutet sie. An ihren Ex-Mann gewandt scherzt sie deshalb: "Bis du deinen letzten Atemzug machst, wirst du dich mit mir auseinandersetzen müssen, ob du willst oder nicht, ich bin hier." Serkan nimmt es gelassen: "Gerne, hab ich gar kein Problem mit." Eine neue Beziehung möchte Samira derzeit ohnehin nicht überstürzen. Die vergangenen Ereignisse hätten Spuren hinterlassen, mit denen sie sich erst noch auseinandersetzen müsse.

"Ich habe kein Alzheimer, ich kann natürlich nicht vergessen, was passiert ist", erklärt sie offen. Auch Serkan habe noch einiges aufzuarbeiten und gehe bereits zum Psychologen. "Ich muss meine Sachen aufräumen, du solltest deine aufräumen", macht Samira deutlich. Beide wollen künftig vorsichtiger mit neuen Partnerschaften umgehen und keine emotionalen Schnellschüsse mehr wagen. Mit ihrer derzeitigen Situation ist die zweifache Mutter jedenfalls glücklich: "Mir geht's jetzt gerade halt gut [...] und über diesen Zustand bin ich sehr dankbar." Sie hoffe, dass sie sich diesen harmonischen Umgang dauerhaft bewahren können.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

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Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, August 2026