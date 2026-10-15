RJ Mitte ist mit 34 gestorben: Manager trauert um "Bruder"

Der plötzliche Tod von RJ Mitte (†34) hat nicht nur Fans weltweit erschüttert. Der Schauspieler, der durch die Serie Breaking Bad berühmt wurde, starb am Montag, dem 12. Oktober 2026, im Alter von 34 Jahren im texanischen Brownsville. Nun meldete sich sein langjähriger Manager Ben Brucato auf Instagram zu Wort und nahm mit bewegenden Zeilen Abschied: "Ich liebe dich, RJ. Ich werde dich für den Rest meines Lebens vermissen. Es war ein echtes Privileg, nicht nur dein Manager, sondern auch ein Teil deiner Familie zu sein. Bis wir uns wiedersehen, mein Bruder, mögest du nun endlich im Paradies ruhen", schrieb er. Der Manager bezeichnete seinen Beitrag als einen der schmerzhaftesten Texte, die er jemals habe verfassen müssen. Unter Tränen versuche er, die Trauer in Worte zu fassen, die sich zeitweise kaum ertragen lasse. Seine innige Botschaft verdeutlicht, wie eng die beiden über ihre berufliche Zusammenarbeit hinaus miteinander verbunden waren.

Ben lernte RJ wenige Wochen nach dessen 21. Geburtstag kennen. Nach Angaben des Managers entwickelte sich zwischen ihnen sofort eine Freundschaft. In den darauffolgenden Jahren waren die beiden gemeinsam auf der ganzen Welt unterwegs. Sie besuchten Auftritte, Pressekonferenzen und politische Termine. In seinem Beitrag erinnert der Manager an das Lachen des Schauspielers, an dessen Neugier, den schrägen Humor, das verschmitzte Grinsen und sein "enormes Herz". RJ sei außerdem ein wandelndes Lexikon gewesen, das sich mit Jugendlichen über Anime genauso angeregt unterhalten konnte wie mit Ingenieuren über Raketenantriebe. Besonders betont Ben den Einsatz seines Freundes für Menschen mit Behinderungen, für Barrierefreiheit und Inklusion. Ehrenamtlich unterstützte er unter anderem die Shriners Hospitals for Children und die United Cerebral Palsy Foundation. Ben erinnerte sich auf Instagram auch daran, dass sich RJ vor Menschen in Rollstühlen hinkniete, um ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. "Das war RJ. Er sprach nicht nur über Gleichberechtigung. Er lebte sie", fasste der Manager diese Haltung zusammen.

Bekannt wurde RJ vor allem als Walter White Jr. in der Erfolgsserie "Breaking Bad". Darin verkörperte er den Sohn von Walter White, gespielt von Bryan Cranston (70). Bryan lernte seinen jungen Kollegen bereits beim Casting kennen, als RJ 14 Jahre alt war. Genau wie seine Serienfigur lebte auch der Schauspieler mit Cerebralparese. Seine früheren Kollegen zeigten sich nach der Todesnachricht tief getroffen: Bryan erklärte, die Nachricht habe ihn in tiefe Verzweiflung gestürzt. Aaron Paul (47), der in der Erfolgsserie Jesse Pinkman spielte, äußerte sich untröstlich und sprachlos. Die zahlreichen Reaktionen zeigen, wie sehr RJ andere mit seiner persönlichen Wärme und seinem Einsatz für Akzeptanz berührt hat.

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Getty Images RJ Mitte

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Getty Images RJ Mitte und Kennedy Suarez, November 2025

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