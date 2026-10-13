"Für immer": RJ Mittes Ex-Freundin nimmt emotional Abschied

Der Tod von RJ Mitte (†34) hat Fans und Weggefährten tief erschüttert. Der aus Breaking Bad bekannte Schauspieler starb am Montag, dem 12. Oktober 2026, im Alter von nur 34 Jahren in Brownsville im US-Bundesstaat Texas. Besonders bewegend ist nun der Abschied seiner Ex-Freundin Saint Sasha. Die Fotografin teilte auf Instagram zwei gemeinsame Fotos und erinnerte an ihre erste große Liebe, die sie im Alter von 18 Jahren erlebt hatte. In ihrem emotionalen Beitrag würdigte sie nicht nur die gemeinsame Zeit, sondern auch den Einfluss, den RJ auf ihr Leben hatte. "RJ war der erste Mensch, der mir gezeigt hat, wie ein Mann eine Frau behandeln sollte. Er war der erste Partner, der mich aufgebaut und mir das Gefühl gegeben hat, unaufhaltsam zu sein", schrieb sie. Ihre Worte zeichnen das Bild einer Beziehung, die sie nachhaltig geprägt hat, und eines Menschen, von dem sie offenbar viel fürs Leben mitgenommen hat.

In ihrem Beitrag erinnert Saint Sasha vor allem an die warmherzige und besondere Art des 34‑Jährigen. "Er hatte eines der gütigsten und außergewöhnlichsten Herzen, die ich je kennenlernen durfte, und er war immer noch ein Freund", schreibt sie. Wie schwer es ihr fällt, den Verlust zu begreifen, macht sie ebenfalls deutlich: "Ich kann nicht glauben, dass das real ist. In keinem Leben könnte ich ihn und das Gefühl, das er mir gegeben hat, je vergessen." Zum Abschluss richtet sie bewegende Worte an ihren ehemaligen Partner: "Er war der Erste und Letzte seiner Art. Danke für alles, für immer, RJ. Ich liebe dich, Kumpel."

Ein Sprecher von RJ bestätigte gegenüber People, dass der Schauspieler Suizid begangen hat. Auch die Polizei in Brownsville machte Angaben zum genauen Ablauf des Todestages. Die Beamten wurden um 12:50 Uhr Ortszeit zum Wohnhaus des Schauspielers gerufen und fanden ihn dort leblos vor. Um 13:32 Uhr wurde er für tot erklärt. In einem Statement würdigte der Sprecher Mitte als Schauspieler, Philanthropen und engagierten Aktivisten für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Seine Familie und sein engstes Umfeld baten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. RJ lebte selbst mit Zerebralparese und wurde vor allem durch seine Rolle als Walter White Jr. in der Erfolgsserie "Breaking Bad" bekannt, in der er von 2008 bis 2013 mitwirkte. Seine eigenen Erfahrungen verliehen der Figur zusätzliche Authentizität und prägten auch seinen Einsatz für mehr Bewusstsein, Repräsentation und Inklusion.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / saintsashaa RJ Mitte und seine Ex-Freundin Saint Sasha

Instagram / saintsashaa RJ Mitte und seine Ex-Freundin Saint Sasha

Getty Images RJ Mitte beim ReelAbilities Film Festival