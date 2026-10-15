"Mag ihn": Fans feiern Anouschka und Axel als PBB-Traumpaar

Bei Promi Big Brother liegt viel Harmonie in der Luft: Schauspielerin Anouschka Renzi (62) und Axel Schulz (57) haben am Lagerfeuer einen besonders vertrauten Moment miteinander verbracht. Während die anderen Bewohner um sie herum beschäftigt waren, nutzten die Schauspielerin und der ehemalige Profiboxer die ruhige Atmosphäre für ein persönliches Gespräch. Anouschka sparte nicht mit Komplimenten und machte deutlich, wie wohl sie sich in seiner Gegenwart fühlt. Besonders eine Bemerkung ließ aufhorchen – sie hatte Axel zuvor beim Schlafen beobachtet und schwärmte in der Sendung: "Du sahst voll süß aus." Auch der Sportler genoss die gemeinsame Zeit sichtlich und betonte, dass er es schätze, sich mit ihr abseits des Trubels in Ruhe unterhalten zu können. Die einvernehmliche Szene blieb bei den Zuschauern nicht unbemerkt. Auf X feierten erste Fans die beiden umgehend als neues Traumpaar der Show: "Ach, die Süßen. Einfach knuffig."

Im Gespräch wurde Anouschka noch deutlicher und erklärte, was ihr an Axel gefällt: "Ich mag ihn einfach. Gechillt, ruhig, angenehm. Auf jeden Fall am angenehmsten von allen, die hier sind." Über die Verbindung zwischen ihnen sagte sie in der Sendung zudem: "Ich fühle mich in seiner Gegenwart sehr wohl. Ich glaube, wir haben einen guten Draht zueinander." Die Lagerfeuerszene sorgte im Netz prompt für Begeisterung. Zahlreiche Zuschauer griffen den Moment auf und kommentierten das Ganze entzückt. "Aber Anouschka und Axel sind echt süß zusammen", schrieb ein Nutzer. Ein anderer legte nach: "Anouschka und Axel, das neue Promi-BB-Traumpaar."

Zuletzt schwärmte Anouschka aber noch von einem anderen Mann: Nikola Grey (30). Nachdem die Schauspielerin im Container einen Schwächeanfall erlitten hatte, kümmerte sich Nikola besonders rührend um sie und massierte ihre Füße. Danach witzelte Anouschka sogar, sie könne direkt zu Nikola und Kim Virginia Grey (31) nach Dubai ziehen. Ihre Idee: "Zu dritt könnte man einen Harem gründen." Anouschka würde im Haushalt mit anpacken und im Gegenzug öfter Fußmassagen bekommen. Nikolas Frau reagierte bei einer Pressekonferenz gegenüber Promiflash sogar euphorisch: "Super! Anouschka ist bei uns immer herzlich willkommen. Mit Anouschka teile ich meinen Mann."

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Imago Axel Schulz beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Joyn Nikola Grey massiert Anouschka Renzis Füße bei "Promi Big Brother"