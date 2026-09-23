Kinder im Kinderkäfig: Charlotte Crosby sorgt für Aufregung

Charlotte Crosby (36) hat mit einem vermeintlichen Kinderkäfig für mächtig Wirbel gesorgt. Der Realitystar veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das ihre Töchter Alba-Jean und Pixi gemeinsam in einem gitterartigen Gestell zeigt. Die Aufnahme, die sie ihren rund 8,3 Millionen Followern zeigte, wirkt so, als wollten die beiden Mädchen aus der Konstruktion herausklettern. Dazu schrieb der Realitystar einen Kommentar, der offensichtlich als Scherz gemeint war: "Ich habe einen Käfig für die Mädchen gekauft, falls sie mal eine Auszeit brauchen." Doch offenbar verstanden nicht alle Nutzer den Beitrag als Witz. Mehrere Fans hielten die ungewöhnliche Unterbringung der Kinder für echt und reagierten besorgt auf das Bild. Einige wandten sich direkt an die Zweifachmama und konfrontierten sie mit dem Foto. Die Sorge um die dreijährige Alba-Jean und die einjährige Pixi war offenbar groß – und die Kommentarspalte füllte sich mit kritischen Nachfragen zu der ungewöhnlichen Unterbringung der beiden kleinen Mädchen.

Nur kurze Zeit später meldete sich Charlotte in ihrer Instagram-Story zu Wort, um die Wogen zu glätten. "Leute, das ist natürlich kein Kinderkäfig und wir machen darin auch keine Auszeiten", stellte sie dort unmissverständlich klar. Das Gittergestell ist demnach überhaupt nicht für Alba-Jean und Pixi gedacht. Bei dem Gittergestell handelt es sich in Wahrheit um eine Aufbewahrung für die Kuscheltiere ihrer Töchter. Auf ihren Humor verzichtete die Reality-Bekanntheit dabei trotzdem nicht. "Es ist ein Käfig – aber für Teddys! Wie süß ist das denn?", scherzte der Realitystar ebenfalls auf Instagram. Um ganz sicherzugehen, dass die Botschaft auch ankommt, lieferte Charlotte gleich noch einen Beweis nach: Sie veröffentlichte ein weiteres Foto, auf dem Alba-Jean das Kuscheltier-Gehege liebevoll in den Arm nimmt. Spätestens mit diesem Bild machte Charlotte deutlich, welchen Zweck die Konstruktion im Familienalltag wirklich erfüllt.

Bekannt wurde Charlotte einst durch die Realityshow Geordie Shore. Seither lässt sie ihre große Social-Media-Community regelmäßig an ihrem Privatleben teilhaben. Im Mittelpunkt ihrer privaten Beiträge stehen dabei häufig ihr Verlobter Jake Ankers und das Leben mit den beiden Töchtern Alba-Jean und Pixi. Neben lustigen Familienmomenten spricht Charlotte dort aber auch über belastende Erfahrungen. Im Frühjahr 2026 erlitt die Britin eine Fehlgeburt, über die sie erst vor Kurzem öffentlich sprach. Der Verlust sei für sie und ihre Familie eine schwere Zeit gewesen. Gleichzeitig machte der TV-Star deutlich, dass ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Trotz dieses Verlusts blickt Charlotte nach vorn und hat klare Vorstellungen davon, wie es mit ihrer Familie weitergehen soll. Sie wünscht sich ein weiteres Kind und möchte Jake, mit dem sie bereits verlobt ist, in Zukunft auch heiraten.

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Instagram / charlottegshore Realitystar Charlotte Crosby mit ihren beiden Kindern, März 2025

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby und Jake Ankers mit ihren Töchtern auf den Malediven

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Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrem Verlobten Jake Ankers und ihrer Tochter Alba im April 2024

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