Darum fand Charlotte Crosbys Hochzeit noch immer nicht statt

Die Hochzeit von Charlotte Crosby (36) und ihrem Verlobten Jake Ankers lässt weiter auf sich warten. Rund drei Jahre nach ihrer Verlobung in Dubai steckt die zweifache Mutter offenbar noch immer mitten in der Entscheidungsfindung. In ihrer Instagram-Story beantwortete der Realitystar die Frage eines Fans, ob die Hochzeitsplanung bereits begonnen habe, mit einer ehrlichen Erklärung: Ja, sie kümmere sich darum, doch bei den wichtigsten Punkten sei noch keine Entscheidung gefallen. Vor allem die schiere Auswahl bringt Charlotte offenbar an ihre Grenzen. Ob Location, Reiseziel oder Brautkleid: Überall gibt es für sie zu viele Möglichkeiten. Statt sich auf eine Variante festzulegen, scheint sie sich in den zahlreichen Optionen zu verlieren. Eine Absage der Hochzeit steht für Charlotte deshalb allerdings keineswegs im Raum.

Wie groß ihre Überforderung tatsächlich ist, machte Charlotte mit einem Foto ihres Verlobungsrings deutlich. Dazu schrieb sie: "Dieser Finger braucht einen kleinen Ehering als Freund! Und ja, ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, und ehrlich gesagt tut mir der Kopf weh." Vor allem beim Reiseziel fällt ihr die Entscheidung offenbar schwer. "Ich bin beim Reiseziel soooo hin- und hergerissen! All die Möglichkeiten machen mich wahnsinnig. Und fangt gar nicht erst mit den Kleidern an, das ist einfach sehr viel", gestand sie. Schließlich richtete die Unternehmerin einen humorvollen Hilferuf an andere Bräute: "Bräute, wie zur Hölle schaffen wir das!!!!!"

Inzwischen sind Charlotte und Jake nicht nur verlobt, sondern auch Eltern von zwei Töchtern. Alba Jean ist drei Jahre alt, Nesthäkchen Pixi feierte bereits ihren ersten Geburtstag. Eigentlich hatte das Paar eine Hochzeit für 2026 ins Auge gefasst. Charlottes aktuelles Update zeigt jedoch, dass zentrale Entscheidungen weiterhin ausstehen. Im Mai sprach die Reality-TV-Bekanntheit zudem offen über eine stille Fehlgeburt und ihren Wunsch, mit Jake noch ein drittes Kind zu bekommen. Gleichzeitig betonte sie, wie dankbar sie für ihre beiden Töchter sei.

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Getty Images Charlotte Crosby bei den National Television Awards 2026 in der O2 Arena in London

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby und Jake Ankers mit ihren Töchtern auf den Malediven

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Getty Images Charlotte Crosby und Jake Ankers