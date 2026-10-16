Im Sommerhaus verpasst: Vanessa & Giovanni sind Ginger-Fans

Im "Sommerhaus der Stars" sind sie sich nie über den Weg gelaufen – trotzdem schwärmen Vanessa Neigert (34) und Giovanni Weisheit jetzt in den höchsten Tönen von Ginger Costello (40). Das Musikerpaar hatte die Reality-Show schon ein paar Episoden vor dem Einzug von Ginger und ihrem Partner Lukas Reiter auf eigenen Wunsch abgebrochen. Bei der großen Premiere von "Der Promihof" trafen sie nun aber zum allerersten Mal persönlich auf die Ex-Frau von Bert Wollersheim (75). Im anschließenden Gespräch mit Promiflash kamen die beiden aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Wir haben Ginger tatsächlich vorhin getroffen. Und wir sind total Fans von ihr", stellte Vanessa klar. Ihr Partner bekräftigte das ohne Umschweife: "Wir sind Fans. Ja, auf jeden Fall." Eine Begegnung, die den beiden im Sommerhaus verwehrt geblieben war, holten sie damit auf dem roten Teppich nach.

Die Sympathie gilt dabei jedoch nicht nur dem Reality-Star allein. "Wir sind Fans von beiden", betonte Vanessa und bezog damit auch Lukas mit ein. Besonders Gingers direkte Art hat es Giovanni angetan. "Eine sehr, sehr offene Person. Ich meine, sie gibt auch ziemlich Kontra – zurecht natürlich. Aber sie ist sehr, sehr ehrlich. Nicht fake und sie spielt auch keine Rolle. Und sie ist sich auch selbst treu geblieben bis jetzt. Und das finden wir sehr, sehr gut auf jeden Fall", lobte der Sänger. Was nach ihrem freiwilligen Abgang im "Sommerhaus" abging, schauen sich die beiden allerdings nicht allzu oft an. "Also, wir haben jetzt im Moment überhaupt gar nicht die Zeit dafür, das Ganze zu verfolgen. Aber wir sehen es immer wieder auf den Social-Media-Seiten, was da so abgeht", erklärte Vanessa.

Dass Ginger tatsächlich Kontra geben kann, zeigte sich zuletzt in der achten Folge von "Das Sommerhaus der Stars". Weil ihr das Chaos in der gemeinsamen Bude gegen den Strich ging und sie die Stimmung absichtlich zum Kochen bringen wollte, ließen sie und Lukas kurzerhand den kompletten Tabak der anderen Stars verschwinden. Nachdem Nico Legat (28) das Versteckspiel vor der gesamten Truppe auffliegen ließ, knallte es so richtig: Ginger und Ferry Pall (32) gingen heftig aufeinander los, und auch Tano Milingi mischte sich lautstark in den Zoff ein, um den Tabak zurückzufordern. Der Konflikt eskalierte anschließend noch weiter. Ferry leerte die letzten Wasserkanister – woraufhin Ginger ihn vor den Augen von Lukas massiv beleidigte.

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Imago Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit beim BILD-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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RTL Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter im "Sommerhaus der Stars"

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Imago Vanessa Neigert und Giovanni Weisheit bei der Schlagerparty im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, 30.08.2026