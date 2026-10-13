Abstimmung: Ihn würden die Promi-BB-Bewohner nicht vermissen

Im Promi Big Brother-Container wird es für Christian Lell (42) zunehmend ungemütlich. Bei einer geheimen Wahl mussten die Promis unter anderem bestimmen, wessen Rauswurf die größte Erleichterung für das Team wäre, wer für den Jackpot sogar seinen besten Kumpel verkaufen würde und wer am unauthentischsten rüberkommt. Für den früheren Bayern-Profi war das Ergebnis ein echter Schlag ins Gesicht: Er holte bei jeder einzelnen Frage die meisten Negativstimmen und wurde so zum absoluten Buhmann der Runde. Besonders deutlich war das Votum bei der Frage nach dem größten Faker im Haus. Gleich sechs Stimmen entfielen auf Christian – und im Anschluss musste er sich der Kritik seiner Mitbewohner auch noch persönlich stellen. Die Reaktionen der übrigen Kandidaten ließen dabei wenig Spielraum für Interpretationen.

Im Sprechzimmer begründeten die Stars anschließend, warum sie dem Ex-Kicker ihre Stimme gegeben haben. "Er bringt hier wahnsinnig Unruhe rein und mir geht das Gezeter auf die Nerven!", begründete Nadja Benaissa (44) ihre Entscheidung. Auch Georgina "Gia" Stumpf empfindet sein Auftreten als kräftezehrend: "Er ist schon eine Belastung für die ganze Energy im Haus." Noch klarere Worte fand Axel Schulz, für den eine Freundschaft nach dem Ende der Show absolut kein Thema mehr ist: "Der ist mir sehr unsympathisch. Also Freunde werden wir nicht mehr!" Christian selbst hatte bei der Fake-Frage übrigens für Axel (57) gestimmt – der Boxer revanchierte sich und votierte gemeinsam mit fünf weiteren Bewohnern für ihn. Maurice (28) hofft, dass das eindeutige Resultat nicht spurlos an dem Fußballer vorübergeht: "Vielleicht ist das ein kleiner Weckruf."

Christian selbst ließ sich von der Abstimmung nach außen hin jedoch nicht beeindrucken. Vor der Gruppe deutete er seine Niederlage kurzerhand mit Fußballhumor in einen Erfolg um: "Sechs zu eins, Bayern zu Hause. Wieder drei Punkte in der Tasche!" Gia nahm ihm die demonstrative Gelassenheit allerdings nicht ab. "Ich finde, dass er extrem so getan hat, als ob es ihn nicht juckt!", merkte sie an. Im Sprechzimmer machte Christian danach deutlich, weshalb ihn die Meinung der anderen Bewohner überhaupt nicht juckt. "Ich kann das nicht ernst nehmen. Das ist ja eine Gruppendynamik. Die meisten gehen immer der Herde nach, um bloß nicht anzuecken", meinte er. Und weiter: "Ich werde meine Meinung nicht verändern, nur weil der größte Teil der Gruppe eine andere hat. Und deshalb gibt es halt Reibereien!" An seiner Meinung ändert der Ex-Kicker also trotz des ganzen Zoffs, der mit einer vermeintlich inszenierten Lovestory begann, im Haus absolut nichts.

Anzeige Anzeige

Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026