Nach Fehlgeburt: Charlotte Crosby wünscht sich drittes Baby

Charlotte Crosby (36) wagt nach einem schweren Schicksalsschlag den Blick nach vorn: In der britischen TV-Show "This Morning" brach die ehemalige Geordie Shore-Bekanntheit in Tränen aus, als sie von ihrer Fehlgeburt sprach, die sich vor zwei Monaten ereignet hat. Bei einem Ultraschall in der sechsten Schwangerschaftswoche habe ihr Arzt festgestellt, dass es sich um eine sogenannte stille Geburt handelte – das Baby hatte sich nicht entwickelt, war aber körperlich noch nicht abgegangen. Die Frage, ob sie nach diesem Verlust noch weitere Kinder bekommen könne, habe sie daraufhin schwer beschäftigt. Zeitweise konnte Charlotte sich das nicht richtig beantworten.

Nun scheint die Reality-TV-Bekanntheit aber mehr Klarheit zu haben: In einer neuen Fragerunde auf Instagram verriet Charlotte jetzt, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Verlobten Jake Ankers weiterhin ein drittes Baby wünscht. Das Paar scheint auch schon konkrete Pläne zu haben. Sie zeigte ihren Followern einen Ovulationstest in die Kamera und erklärte: "Ich habe mir diese gekauft. Ich habe meinen Eisprung noch nie richtig verfolgt, also möchte ich da jetzt reinkommen!" Dazu schrieb die Influencerin, sie und Jake würden dafür beten, dass sie das Glück für Baby Nummer drei auf ihrer Seite haben.

Allerdings stellte sie zudem klar, dass sie mit dem aktiven Versuch noch ein wenig warten wolle: "Ich glaube nicht, dass wir es vor Juli versuchen werden." Bei ihren ersten zwei Kindern, den Töchtern Alba Jean und Pixi, habe es jedoch auch ohne großartige Planung funktioniert. "Wir haben es bei keinem unserer Mädchen versucht. Sie waren totale Überraschungen! Wunderschöne Überraschungen! Die besten Überraschungen, die uns je passiert sind! Unsere Welt", schwärmte Charlotte.

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby im Mai 2026

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby mit ihrer Tochter

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby, Realitystar