Valencia Stöhr stichelt gegen Patricias Privatinsolvenz

Zwischen Valencia Stöhr und Patricia Blanco (54) herrscht offenbar weiterhin dicke Luft. Hintergrund ist der Eklat bei #CoupleChallenge: Patricia hatte ihre Mitstreiterin in der Sendung transphob beleidigt und musste das Format daraufhin vorzeitig verlassen. Eine persönliche Entschuldigung habe es laut Valencia bis heute nicht gegeben. Bei der Premiere der Show teilt Valencia nun gegenüber Promiflash kräftig gegen ihre Kollegin aus und nimmt dabei vor allem deren finanzielle Lage ins Visier. Dass Patricia nicht bei der Feier auftauchte, erklärt sie sich mit deren Privatinsolvenz und einer Räumungsklage: "Ich glaube nicht, dass die finanziellen Möglichkeiten es zulassen, sich ein ICE-Ticket hierher zu buchen", erklärt Valencia. "Sie hätte ja fragen können. Ich hätte ihr gerne ein Erste-Klasse-Ticket hierher spendiert, dass sie auch mal ein bisschen rauskommt."

Gleichzeitig zeigt sich Valencia erleichtert darüber, dass Patricia nicht vor Ort erschienen ist. Eine Entschuldigung vor laufenden Kameras hätte für sie nämlich vor allem nach einer öffentlichen Inszenierung ausgesehen. Mit einer solchen Geste würde Patricia lediglich versuchen, ihre eigene "Weste reinzuwaschen", erklärt Valencia im Promiflash-Interview. "Wenn ich mich bei jemandem entschuldigen möchte, dann gehe ich privat zu der Person und versuche, privat Kontakt aufzunehmen unter vier Augen." Grundsätzlich hätte sie eine Entschuldigung ihrer Rivalin sogar angenommen: "Aber wollen wir mal ehrlich sein. Ist die Entschuldigung ernst gemeint? Nach zwei Monaten? Glaube nicht", stellt die Realitybekanntheit klar.

Patricia selbst hatte sich nach ihrem vorzeitigen Aus bei "#CoupleChallenge" zumindest öffentlich entschuldigt. Auf Instagram schrieb die Realitybekanntheit: "Meine Wortwahl war falsch und verletzend. Dafür möchte ich mich von Herzen entschuldigen." Sie gab zu, dass ihr mittlerweile bewusst sei, wie verletzend ihre Worte waren, und betonte, sie habe "niemals einen Menschen diskriminieren" wollen. Kurz nach den Dreharbeiten habe sie sogar vergeblich versucht, Valencia zu erreichen. Ob es zwischen den beiden Realitydamen nun doch noch zu einer Aussprache kommt, bleibt abzuwarten.

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Imago Valencia Stöhr anläßlich der Premierenfeier zum RTL2

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