Transfeindliche Aussage: Patricia Blanco meldet sich zu Wort

Nach ihrem überraschenden Rauswurf bei "#CoupleChallenge" hat Patricia Blanco (54) ihr Schweigen gebrochen. In einem langen Instagram-Post schreibt die Realitydarstellerin, sie habe sich bewusst eine Auszeit genommen, um ihr Auftreten bei den Aufnahmen in Görlitz kritisch durchzugehen. Den Ausschlag für das Aus gab eine transfeindliche Äußerung gegenüber Valencia Stöhr, die mitten in einem hitzigen Streit fiel. Jetzt gesteht Patricia den Fehler ein: "Meine Wortwahl war falsch und verletzend. Dafür möchte ich mich von Herzen entschuldigen." Sie habe niemanden abwerten wollen. "Ich bin weder homophob noch transphob und wollte niemals einen Menschen diskriminieren", betont sie und ergänzt: "Trotzdem ist mir bewusst, dass meine Worte Menschen verletzt haben."

Der Satz fiel, als Patricia zwischen ihrer Teampartnerin Jasmin Herren (47) und Rafi Rachek (36) vermitteln wollte. Zu Valencia, die eine Transfrau ist, sagte sie: "Schwester oder Bruder, da bist du bei mir an der falschen Adresse." Wenig später teilte die Produktion Patricia und Jasmin mit, dass sie die Show sofort verlassen müssen. Die Unternehmerin reagierte zunächst ahnungslos und fragte vor der Kamera: "Wo liegt denn da die Beleidigung? Ich versteh' das grad nicht." Mittlerweile sieht sie das anders: "Ich werde mich auch noch einmal persönlich und in schriftlicher Form bei Valencia und RTLZWEI entschuldigen." Kurz nach den Dreharbeiten habe sie vergeblich versucht, Valencia zu erreichen. "Ich kann das Geschehene zwar nicht rückgängig machen, aber ich kann Verantwortung übernehmen, daraus lernen und es in Zukunft besser machen", schrieb Patricia. Valencia will sich am Dienstag im Podcast "Blitzlichtgewitter" äußern und dort auch klären, ob die Entschuldigung bei ihr angekommen ist.

Am Anfang stand ein heftiger Zoff zwischen Jasmin und ihrem einstigen Vertrauten Rafi. In der ersten Folge von "#CoupleChallenge" trafen die beiden aufeinander. Jasmin ging mit Patricia an den Start, Rafi mit Sam Dylan (35). Vor laufender Kamera hielt Rafi seiner früheren Freundin etwas Persönliches über ihr Liebesleben nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren (†45) vor. "Du sagst, du bist die traurige Witwe, aber bumst mit drei Typen gleichzeitig. Du bist falsch!", so Rafi. Das traf Jasmin an einer empfindlichen Stelle. Sie wurde zunehmend laut und war kaum zu beruhigen. Schon in den ersten 24 Stunden der Dreharbeiten lief der Streit so aus dem Ruder, dass die Produktion einschreiten musste. Als Patricia schlichten wollte, stand sie bald selbst im Zentrum des Eklats.

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RTLZWEI Patricia Blanco und Jasmin Herren, "#CoupleChallenge – Halloween Edition"-Kandidatinnen

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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RTLZWEI Rafi Rachek und Sam Dylan, "#CoupleChallenge Halloween Edition"-Kandidaten